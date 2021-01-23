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Похоже, успехи AMD на процессорном рынке заставляют конкурирующую сторону в лице Intel форсировать события, по крайней мере, об этом сообщает один из инсайдеров, известный под ником Uniko's Hardware.

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По информации источника, дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат с разъёмом LGA 1700, основанных на наборах системной логики 600-й серии, состоится раньше предполагаемого срока: если верить инсайдеру, появление новинок можно ожидать уже в сентябре, то есть спустя всего полгода с появления десктопных CPU Intel 11-го поколения.

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Источник изображения: Twitter, Uniko's Hardware

Согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 12-го поколения, получившие кодовое имя Alder Lake-S, будут выпускаться по улучшенному 10-нм техпроцессу SuperFin, а также получат гетерогенную структуру, отличающуюся наличием «больших» и «маленьких» ядер, часть из которых будет основана на энергоэффективной архитектуре Gracemont, в то время как остальные будут базироваться на архитектуре Golden Cove и отличаться высоким уровнем производительности.

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Источник изображения: Geeknetic

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При этом флагманские модели Intel Alder Lake-S смогут располагать 16 ядрами/24 потоками: «большие» ядра получат поддержку гиперпоточности, в то время как «маленькие» будут лишены данной технологии.

Кроме того, новое поколение процессоров Intel сможет похвастаться поддержкой оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCIe 5.0 и встроенной графической подсистемой с архитектурой Xe.

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Стоит напомнить, что несколько недель назад Intel продемонстрировала функционирующий ПК, оснащённый настольным процессором семейства Alder Lake-S, однако никакими подробностями касательно характеристик новинки не поделилась.