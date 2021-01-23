Дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения может состояться раньше предполагаемого срока
Похоже, успехи AMD на процессорном рынке заставляют конкурирующую сторону в лице Intel форсировать события, по крайней мере, об этом сообщает один из инсайдеров, известный под ником Uniko's Hardware.
реклама
По информации источника, дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат с разъёмом LGA 1700, основанных на наборах системной логики 600-й серии, состоится раньше предполагаемого срока: если верить инсайдеру, появление новинок можно ожидать уже в сентябре, то есть спустя всего полгода с появления десктопных CPU Intel 11-го поколения.
Источник изображения: Twitter, Uniko's Hardware
Согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 12-го поколения, получившие кодовое имя Alder Lake-S, будут выпускаться по улучшенному 10-нм техпроцессу SuperFin, а также получат гетерогенную структуру, отличающуюся наличием «больших» и «маленьких» ядер, часть из которых будет основана на энергоэффективной архитектуре Gracemont, в то время как остальные будут базироваться на архитектуре Golden Cove и отличаться высоким уровнем производительности.
реклама
Источник изображения: Geeknetic
реклама
При этом флагманские модели Intel Alder Lake-S смогут располагать 16 ядрами/24 потоками: «большие» ядра получат поддержку гиперпоточности, в то время как «маленькие» будут лишены данной технологии.
Кроме того, новое поколение процессоров Intel сможет похвастаться поддержкой оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCIe 5.0 и встроенной графической подсистемой с архитектурой Xe.
реклама
Стоит напомнить, что несколько недель назад Intel продемонстрировала функционирующий ПК, оснащённый настольным процессором семейства Alder Lake-S, однако никакими подробностями касательно характеристик новинки не поделилась.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила