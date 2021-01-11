Intel продемонстрировала функционирующий ПК с настольным процессором Alder Lake-S
В преддверии официальной презентации Intel на международной выставке CES 2021 испанский ресурс Geeknetic продолжает радовать широкую общественность, делясь очередной порцией информации касательно технических характеристик предстоящих продуктов «синей команды»: вслед за откровениями, приоткрывающими завесу тайны над уровнем производительности настольных процессоров семейства Rocket Lake-S, источник решил поделиться изображением функционирующего компьютера, в состав которого входит настольный процессор поколения Alder Lake-S.
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Сообщается, что десктопные процессоры Intel 12-го поколения, относящиеся к семейству Alder Lake-S, станут первыми продуктами в настольном сегменте, объединяющими в себе два набора ядер, относящихся к разным архитектурам: часть из них будет выделяться сочетанием высокой энергоэффективности и умеренной производительности, в то время как оставшиеся «стандартные» ядра будут отличаться высоким уровнем производительности с соответствующим энергопотреблением.
Помимо инноваций в архитектурном плане, изменения коснутся и производственного процесса: CPU Intel семейства Alder Lake-S будут выпускаться с применением улучшенного 10-нм технологического процесса, именуемого SuperFin и уже используемого в мобильном сегменте — утверждается, что новые технологии позволят добиться увеличения энергоэффективности и уровня производительности предстоящих продуктов.
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Источник изображений: Geeknetic
Кроме настольных ПК процессоры семейства Alder Lake найдут своё призвание и в мобильных системах.
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Ожидается, что в содружестве с очередным поколением CPU выйдут и новые материнские платы с разъёмом LGA 1700 – на появление данного тандема стоит рассчитывать не ранее второй половины 2021 года.
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