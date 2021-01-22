Стали известны сроки появления материнских плат на базе чипсетов Intel 500-й серии в продаже
В то время как до дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения осталось ещё несколько месяцев, материнские платы на основе наборов системной логики 500-й серии начнут появляться в продаже уже совсем скоро, сообщает ресурс ITHome.
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Источник изображения: TechPowerUp
По данным источника, системные платы на базе топового чипсета Intel Z590 поступят в продажу уже 27 января, а более доступные продукты, основанные на наборах системной логики B560 и H510, появятся на полках магазинов чуть позже — их дебют ожидается в конце февраля.
Кроме того, ресурс указал возможную причину столь раннего появления материнских плат на базе чипсетов 500-й серии: по информации источника, это связано с попытками Intel восполнить нехватку продуктов, базирующихся на наборах системной логики 400-й серии.
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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, дебют десктопных процессоров Intel 11-го поколения ожидается не ранее второй половины марта.
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