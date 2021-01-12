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Пока компьютерное сообщество ожидает официального анонса настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, в распоряжении ресурса VideoCardz оказался один из слайдов компании, демонстрирующий уровень производительности топовой модели в ряде игровых приложений в сравнении с конкурентом из стана AMD.

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленному изображению, флагманский процессор Intel Core i9-11900K без проблем расправляется со своим соперником в лице 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 5900X в семи популярных игровых приложениях: отрыв от оппонента варьируется от 2% в Assassin's Creed Valhalla до 8 % в Total War: Three Kingdoms. Стоит учесть, что тестирование проводилось в разрешении 1080p.

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Источник изображения: VideoCardz

Кроме того, источник поделился техническими характеристиками новинки: утверждается, что десктопный процессор Intel Core i9-11900K получит в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, а максимальные частоты флагманской модели смогут достигать значений 5,3/4,8 ГГц при активности одного/всех ядер.

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Похоже, Intel всерьёз намеревается вернуть себе корону производителя самых быстрых геймерских процессоров, по крайней мере, об этом свидетельствуют официальные тесты.