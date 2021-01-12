Флагманский Intel Core i9-11900K опережает AMD Ryzen 9 5900X в семи популярных играх
Пока компьютерное сообщество ожидает официального анонса настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, в распоряжении ресурса VideoCardz оказался один из слайдов компании, демонстрирующий уровень производительности топовой модели в ряде игровых приложений в сравнении с конкурентом из стана AMD.
реклама
Источник изображения: Intel
Согласно представленному изображению, флагманский процессор Intel Core i9-11900K без проблем расправляется со своим соперником в лице 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 5900X в семи популярных игровых приложениях: отрыв от оппонента варьируется от 2% в Assassin's Creed Valhalla до 8 % в Total War: Three Kingdoms. Стоит учесть, что тестирование проводилось в разрешении 1080p.
реклама
Источник изображения: VideoCardz
Кроме того, источник поделился техническими характеристиками новинки: утверждается, что десктопный процессор Intel Core i9-11900K получит в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, а максимальные частоты флагманской модели смогут достигать значений 5,3/4,8 ГГц при активности одного/всех ядер.
реклама
Похоже, Intel всерьёз намеревается вернуть себе корону производителя самых быстрых геймерских процессоров, по крайней мере, об этом свидетельствуют официальные тесты.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила