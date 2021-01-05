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Данные о конфигурациях геймерских видеокарт Intel DG2 появились в последней версии драйвера

Дебют новинок состоится не ранее второго квартала.
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Как известно, в ближайшем будущем Intel намерена явить миру новое поколение своих графических адаптеров, основанных на архитектуре Xe-HPG и предназначенных для удовлетворения спроса со стороны геймеров. Судя по имеющейся информации, выпуском графических процессоров для новинок займётся сторонний производитель — предполагается, что за это может взяться производственный гигант TSMC, при этом GPU будут выпускаться по 6-нм технологическому процессу.

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Источник изображения: Intel

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Информация о некоторых технических характеристиках будущих моделей то и дело появляется в сети, однако сегодня, благодаря «зоркому глазу» исследователей сайта VideoCardz, заметивших комментарии специалистов Intel в новой версии графического драйвера, у широкой общественности появилось очередное подтверждение возможных конфигураций дискретных адаптеров.

Согласно представленной информации, одна из моделей Intel DG2 будет наделена 512 исполнительными блоками (EU), что указывает на наличие 4096 шейдерных блоков, в то время как вторая сможет располагать 128 исполнительными блоками.

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Стоит напомнить, что недавняя «утечка» приоткрыла завесу тайны над одним из предназначений предстоящих новинок: дискретные адаптеры Intel DG2 в содружестве с мобильными процессорами семейств Tiger Lake-H и Alder Lake-P станут основой для игровых ноутбуков.

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Источник изображений: VideoCardz

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Что касается выхода новых моделей в «свет», то, судя по планам «синей команды» касательно выпуска своих мобильных CPU, данное событие произойдёт не ранее второго квартала текущего года.

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