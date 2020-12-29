Дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения может состояться позже предполагаемого срока
Как известно, дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения, известных компьютерному сообществу под кодовым именем Rocket Lake-S, должен состояться в первом квартале следующего года, причём ряд инсайдеров утверждает, что сие событие должно произойти уже в феврале, однако у редактора ресурса Wccftech Хассана Муджтабы (Hassan Mujtaba) иное мнение на этот счёт, о чём он и сообщает посредством своего Twitter-аккаунта.
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Источник изображения: Intel
Источник намекает, что сроки появления десктопных процессоров Intel Rocket Lake-S сдвигаются как минимум на две недели, делясь с общественностью двумя новыми датами: вероятно, дебют новинок состоится в два этапа — 15 марта и 2 апреля.
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Источник изображения: Twitter, Hassan Mujtaba
Что касается официального анонса новых моделей CPU от Intel, то данное событие должно состояться в начале января в рамках международной выставки CES 2021.
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Стоит напомнить, что несколько моделей настольных процессоров Intel 11-го поколения уже продемонстрировали свои возможности в ряде бенчмарков, удивив ощутимо возросшим уровнем однопоточной производительности.
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