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Core i7-11700K ощутимо превосходит представителей Zen 3 по однопоточной производительности

А также практически не уступает Core i9-10900K в многопоточной нагрузке, несмотря на меньшее количество ядер.
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Официальный анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения близится с каждым днём, поэтому немудрено, что первые представители семейства Rocket Lake-S стали появляться в ряде популярных бенчмарков: так, известный энтузиаст TUM_APISAK, изучая базу данных тестового пакета Geekbench 5, обнаружил там запись о достижениях одной из новинок, о чём и делится с широкой общественностью.

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Источник изображения: Intel

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Судя по представленным данным, десктопный процессор Intel Core i7-11700K, наделённый 8 ядрами/16 потоками, работающими на частоте 3,6 ГГц в базовом режиме с повышением до ~5 ГГц в максимальном, смог завоевать 1807 баллов в дисциплине для одного потока, обогнав по данному показателю наилучшего представителя новейшей архитектуры AMD Zen 3 в лице флагманского Ryzen 9 5950X — в среднем новинка превзошла своего оппонента на 8,1 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

В многопоточном же подтесте новая модель Intel набрала 10673 очка, уступив топовому CPU семейства Comet Lake-S, Core i9-10900K, имеющему в своём распоряжении 10 ядер с поддержкой гиперпоточности, около 2,7 %, а вот в разрезе однопоточной производительности новинка обогнала своего предшественника на ~28,6 %.

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Стоит напомнить, что недавние откровения инсайдера касательно достижений квалификационного образца Core i9-11900K в ряде бенчмарков также намекают, что однопоточная производительность моделей Intel Rocket Lake-S по сравнению с представителями прошлого поколения ощутимо возросла, поэтому обещания Intel, сулящие достаточно высокое увеличение количества исполняемых инструкций за такт (IPC), уже не кажутся фантастическими.

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Теги

amd intel zen 3 zen 3+ core i7-11700k
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Ты упоротый фанатик, когда я брал 5820к и он стоил под 40кет даже больше. Intel Core i7-5960X 1000 баксов. А ты на 10 лет замахнулся. Совсем с головой не дружишь видно.
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SpeedT
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Еще один фанбойский фантазер. Заходи на официальную страницу Интел и смотри на камни с 800-й линейки и до Кометов. Например, ай7. Ты будет в шоке, но +/- 300 баксов они стоили и стоят уже лет 10. Зат...
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Именно так.
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SpeedT
11:45
5% в лучшем случае. В некоторых случаях ноль или даже ниже. Легче актуальный камень попытаться разогнать.
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ахахах
11:45
мелкие скажем игровые компании немогут позволить себе движок путёвый в эти дни(ток крупные свой делают).А ненасвоём двигле ничего нормального неполучится
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LorDex
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Эх, 3080 памяти бы гигов 16 за те же деньги(ну хотя бы 12) была бы карта огонь. А 6900 вообще какая то бессмысленная карточка за свои деньги. Если уж так хочется радеон, то лучше купить 6800/6800xt и ...
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omoikane
11:45
Ты только сейчас из пещеры вылез? Интел задирала цены еще как, последний раз ссылаясь на дефецит и если бы не конкуренция со стороны амд с зенами. То брали бы сейчас 8 ядер по 100к как и раньше.
Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) обошёл AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5
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