Core i7-11700K ощутимо превосходит представителей Zen 3 по однопоточной производительности
Официальный анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения близится с каждым днём, поэтому немудрено, что первые представители семейства Rocket Lake-S стали появляться в ряде популярных бенчмарков: так, известный энтузиаст TUM_APISAK, изучая базу данных тестового пакета Geekbench 5, обнаружил там запись о достижениях одной из новинок, о чём и делится с широкой общественностью.
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Источник изображения: Intel
Судя по представленным данным, десктопный процессор Intel Core i7-11700K, наделённый 8 ядрами/16 потоками, работающими на частоте 3,6 ГГц в базовом режиме с повышением до ~5 ГГц в максимальном, смог завоевать 1807 баллов в дисциплине для одного потока, обогнав по данному показателю наилучшего представителя новейшей архитектуры AMD Zen 3 в лице флагманского Ryzen 9 5950X — в среднем новинка превзошла своего оппонента на 8,1 %.
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Источник изображения: Geekbench 5
В многопоточном же подтесте новая модель Intel набрала 10673 очка, уступив топовому CPU семейства Comet Lake-S, Core i9-10900K, имеющему в своём распоряжении 10 ядер с поддержкой гиперпоточности, около 2,7 %, а вот в разрезе однопоточной производительности новинка обогнала своего предшественника на ~28,6 %.
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Стоит напомнить, что недавние откровения инсайдера касательно достижений квалификационного образца Core i9-11900K в ряде бенчмарков также намекают, что однопоточная производительность моделей Intel Rocket Lake-S по сравнению с представителями прошлого поколения ощутимо возросла, поэтому обещания Intel, сулящие достаточно высокое увеличение количества исполняемых инструкций за такт (IPC), уже не кажутся фантастическими.
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