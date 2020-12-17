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Несмотря на то, что не так давно дебютировавшая AMD Radeon RX 6800 XT успешно противостоит своей сопернице из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3080 в большинстве задач, уровень производительности модели «красной команды» при активации технологии трассировки лучей оставляет желать лучшего, что в который раз подтверждает небольшое тестирование специалистов ресурса PC Gamer, решивших произвести «замеры» в игре Quake II RTX, активно использующей все преимущества технологии трассировки лучей и не так давно получившей поддержку API Vulkan, в результате чего новейшие видеокарты AMD вошли в список поддерживаемых устройств.

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Взглянув на результаты тестирования, можно отметить, что GeForce RTX 3080 на голову выше своей соперницы в лице Radeon RX 6800 XT: в разрезе среднего показателя кадровой частоты предтоповая видеокарта NVIDIA опережает модель производства AMD на 92,1, 93,6 и 96,8 % в разрешении 1080p, 1440p и 4K соответственно.

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Источник изображений: PC Gamer

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Источник отмечает, что специалисты NVIDIA уже достаточно долгое время работают над повышением уровня производительности своих продуктов в задачах, связанных с применением технологии трассировки лучей, в то время как команда AMD является менее опытной в данной области, однако появление новых технологий и продуктов, поддерживающих рейтрейсинг, не может не радовать.