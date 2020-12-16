Quake II RTX получила обновление 1.4.0, которое может заинтересовать владельцев видеокарт AMD. Самое важное, что появилось в этом обновлении, — аппаратная поддержка трассировки лучей на базе технологии Vulkan, которая не требует наличия видеокарты NVIDIA RTX. Проще говоря, теперь «лучи» в Quake II RTX могут работать и на новых Radeon.

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Более того, обновлённый API Vulkan позволяет запустить аппаратную трассировку на любой программной платформе, наличие Windows c DirectX вовсе не обязательно. Набор инструментов Vulkan теперь позволяет разработчикам реализовать рейтрейсинг на любой платформе.

Quake II RTX можно скачать в Steam или на сайте NVIDIA. Последняя занимается поддержкой классической игры, получившей вторую жизнь.