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Quake II RTX с трассировкой лучей теперь можно запустить на видеокартах AMD

Спасибо обновлённой Vulkan.
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Quake II RTX получила обновление 1.4.0, которое может заинтересовать владельцев видеокарт AMD. Самое важное, что появилось в этом обновлении, — аппаратная поддержка трассировки лучей на базе технологии Vulkan, которая не требует наличия видеокарты NVIDIA RTX. Проще говоря, теперь «лучи» в Quake II RTX могут работать и на новых Radeon.

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Более того, обновлённый API Vulkan позволяет запустить аппаратную трассировку на любой программной платформе, наличие Windows c DirectX вовсе не обязательно. Набор инструментов Vulkan теперь позволяет разработчикам реализовать рейтрейсинг на любой платформе.

Quake II RTX можно скачать в Steam или на сайте NVIDIA. Последняя занимается поддержкой классической игры, получившей вторую жизнь.

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