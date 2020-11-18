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Сегодня состоялось событие, ожидаемое многими приверженцами продукции «красной команды» и просто интересующимися энтузиастами: видеокарты AMD серии Radeon RX 6800 наконец-то появились на полках магазинов и в обзорах компьютерных ресурсов, в том числе в материале сайта TechPowerUp, специалисты которого всесторонне изучили Radeon RX 6800 XT.

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В основу новинки легла новейшая микроархитектура RDNA 2, отличающаяся не только впечатляющим показателем «производительность/ватт», но и поддержкой долгожданной технологии трассировки лучей на аппаратном уровне с задействованием специальных блоков, получивших название Ray Accelerators — в распоряжении Radeon RX 6800 XT имеется 72 таких блока.

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Кроме того, новая модель может похвастаться чипом с 72 активными вычислительными блоками, 4608 потоковыми процессорами, 288 текстурными блоками и 128 блоками растровых операций, функционирующим на базовой частоте в 2015 МГц с повышением до 2250 МГц в Boost-режиме. Новинка снабжена 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 256-битной шиной, а также специальным кэшем объёмом в 128 Мбайт, именуемым Infinity Cache, позволяющим ощутимо повысить пропускную способность памяти.

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Специалисты источника решили проверить, насколько хороша RX 6800 XT не только в «стандартных» игровых задачах, но и в вопросах применения технологии трассировки лучей в сравнении с её основными соперницами из стана NVIDIA. Помимо тестируемой видеокарты, тестовый стенд включал в себя настольный процессор Intel Core i9-9900K, функционирующий на частоте 5 ГГц, материнскую плату EVGA Z390 DARK, а также оперативную память Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (19-23-23-42).

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Взглянув на итоговые графики, иллюстрирующие суммарный уровень производительности видеокарт в более чем двух десятках популярных игр, можно отметить, что Radeon RX 6800 XT неплохо справляется с возложенной на неё ролью соперницы NVIDIA GeForce RTX 3080 – разрыв между двумя конкурирующими моделями составляет всего несколько процентов, а при активации режима «Rage Mode» ещё больше сокращается.

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А вот при задействовании технологии трассировки лучей расклад сил существенно меняется: если новинка и может соперничать с моделью из стана NVIDIA, то только с GeForce RTX 3070 или RTX 2080 Ti, в то время как отставание от RTX 3080 достаточно велико.

Источник изображений: TechPowerUp

При разгоне Radeon RX 6800 XT специалисты ресурса смогли добиться среднего значения частоты в 2572 МГц для GPU и максимального показателя в 2140 МГц для памяти при предельном значении лимита мощности.

Таким образом, AMD смогла существенно упрочнить свои позиции на рынке графических решений — Radeon RX 6800 XT действительно может на равных соперничать с GeForce RTX 3080, предоставляя геймерам высокую игровую производительность за меньшую по сравнению с соперницей стоимость ($649 против $699), а вот любителям созерцать красоты технологии трассировки лучей при выборе видеокарты, вероятно, стоит взвесить все за и против.