Энтузиаст обнаружил ещё одну проблему в Cyberpunk 2077 — есть решение для роста производительности
Долгожданная Cyberpunk 2077 продолжает удивлять компьютерное сообщество не только интересными находками непосредственно во время игрового процесса, но и не менее разочаровывающими открытиями касательно производительности игры: несколько дней назад ряд энтузиастов обнаружил довольно странное поведение игрового приложения в дуэте с процессорами производства AMD, а уже сегодня ещё один «детектив» нашёл очередную проблему, негативно влияющую на быстродействие.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Будучи несколько ошеломлённым тем фактом, что достаточно производительная система не в состоянии обеспечить качественный игровой процесс даже при низких настройках, энтузиаст под ником ThePhoenixRoyal решил изучить конфигурационные файлы игры, и одна из находок его потрясла: так, в одном из конфигов он обнаружил, что значения PoolCPU и PoolGPU имеют одни и те же значения как для ПК, так и для игровых консолей.
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Данная ситуация показалась энтузиасту довольно странной, поэтому он решил изменить конфигурационный файл, заменив параметры PoolCPU и PoolGPU на значения, равные половине объёма ОЗУ и размеру видеобуфера графического адаптера соответственно. По его словам, после проделанных манипуляций его процессор Core i7-4790K и видеокарта GeForce RTX 1080 Ti стали работать практически на полную мощность, в то время как до этого их загрузка была существенно ниже.
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Источник изображений: Reddit, ThePhoenixRoyal
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Результат также не заставил себя долго ждать: энтузиаст сообщил, что теперь может насладиться качественным игровым процессом при высоких настройках графики. Согласно отзывам ряда пользователей, изменения параметров в конфигурационном файле также помогли повысить значение fps в Cyberpunk 2077, однако для части геймеров данный способ оказался бесполезным.
! Внимание. Следующие действия могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому выполняются на свой страх и риск.
Шаги по правке конфига достаточно просты: необходимо найти файл memory_pool_budgets.csv по пути Engine/Config, открыть его при помощи Блокнота или иного текстового редактора, изменить параметр PoolCPU для PC на значение, рассчитанное по формуле «Количество ОЗУ − 4 Гбайт», PoolGPU на число, равное объёму видеобуфера графического адаптера, а затем сохранить изменения. Некоторые пользователи отмечают, что для успешного функционирования данных изменений необходимо запускать игру от имени Администратора.
Впрочем, есть и более простой способ: автор патча, исправляющего ряд проблем в Cyberpunk 2077, в одной из последних версий своего творения добавил возможность данного «трюка», поэтому те, кто не желает изменять конфигурационные файлы, могут выполнить шаги, описанные в данном материале.
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