Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не так давно вышедшая игра Cyberpunk 2077 стала одной из основных тем для обсуждения в игровом сообществе и уже успела собрать достаточное количество гневных отзывов, часть из которых связана с наличием багов и посредственной оптимизацией, в том числе из-за странного поведения игры на системах, оснащённых процессорами производства AMD.

реклама

Источник изображения: CD PROJEKT

анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

Так, пару дней назад ряд пользователей, обладающих CPU «красной команды», заметили довольно неприятную особенность во время игрового процесса в Cyberpunk 2077: игра неравномерно нагружала потоки процессора, что негативно влияло на производительность.

«Сетевые детективы» нашли возможные причины, из-за которых возникла данная ситуация: сначала говорилось о том, что данная проблема произошла из-за использования Intel Compiler во время разработки игры, однако позже появилось ещё одно предположение, указывающее на то, что в этом замешан пакет GPUOpen.

реклама

Впрочем, точных причин узнать так и не удалось, но решение проблемы было найдено: предлагалось модифицировать исполняемый файл игры, заменив в нём одну из строк, однако один из энтузиастов пошёл ещё дальше, представив на суд общественности специальный патч, который не требует вмешательства в файлы.

Согласно описанию патча, он не только исправляет проблемы с производительностью Cyberpunk 2077 на системах с процессорами «красной команды», но и вносит ряд других изменений, увеличивающих уровень производительности не только для CPU производства AMD, но и для продуктов от Intel.

реклама

Судя по отзывам ряда пользователей ресурса Nexus mods, модификация действительно работает, исправляя проблему с неравномерной нагрузкой CPU от AMD и ощутимо повышая значение кадровой частоты.

реклама

Источник изображения: Nexus mods, blockbuster

Инструкция по использованию патча довольно проста: необходимо скачать файл «Release.zip», распаковать его и скопировать содержимое в папку с игрой по пути bin/x64, а более «продвинутые» пользователи могут самостоятельно изучить исходный код на странице проекта Github.

Внимание! Все манипуляции производятся на свой страх и риск.