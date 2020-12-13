Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
Не так давно вышедшая игра Cyberpunk 2077 стала одной из основных тем для обсуждения в игровом сообществе и уже успела собрать достаточное количество гневных отзывов, часть из которых связана с наличием багов и посредственной оптимизацией, в том числе из-за странного поведения игры на системах, оснащённых процессорами производства AMD.
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Источник изображения: CD PROJEKT
Так, пару дней назад ряд пользователей, обладающих CPU «красной команды», заметили довольно неприятную особенность во время игрового процесса в Cyberpunk 2077: игра неравномерно нагружала потоки процессора, что негативно влияло на производительность.
«Сетевые детективы» нашли возможные причины, из-за которых возникла данная ситуация: сначала говорилось о том, что данная проблема произошла из-за использования Intel Compiler во время разработки игры, однако позже появилось ещё одно предположение, указывающее на то, что в этом замешан пакет GPUOpen.
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Впрочем, точных причин узнать так и не удалось, но решение проблемы было найдено: предлагалось модифицировать исполняемый файл игры, заменив в нём одну из строк, однако один из энтузиастов пошёл ещё дальше, представив на суд общественности специальный патч, который не требует вмешательства в файлы.
Согласно описанию патча, он не только исправляет проблемы с производительностью Cyberpunk 2077 на системах с процессорами «красной команды», но и вносит ряд других изменений, увеличивающих уровень производительности не только для CPU производства AMD, но и для продуктов от Intel.
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Судя по отзывам ряда пользователей ресурса Nexus mods, модификация действительно работает, исправляя проблему с неравномерной нагрузкой CPU от AMD и ощутимо повышая значение кадровой частоты.
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Источник изображения: Nexus mods, blockbuster
Инструкция по использованию патча довольно проста: необходимо скачать файл «Release.zip», распаковать его и скопировать содержимое в папку с игрой по пути bin/x64, а более «продвинутые» пользователи могут самостоятельно изучить исходный код на странице проекта Github.
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