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Несколько часов назад, благодаря тестированию специалистов ресурса GameGPU и «зоркому глазу» ряда энтузиастов, стало известно, что недавно дебютировавшая игра Cyberpunk 2077 ведёт себя крайне странно с процессорами AMD, нагружая лишь часть потоков, в то время как с продуктами от Intel таких проблем не наблюдается.

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Источник изображения: CD PROJEKT

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Как сообщает ресурс AdoredTV, «сетевые детективы» быстро нашли возможную причину возникшей проблемы: по их словам, в неравномерной нагрузке CPU производства AMD повинен компилятор C++ от Intel, который, судя по всему, был использован в процессе разработки Cyberpunk 2077.

Согласно информации источника, данное ПО имеет некоторые нюансы при функционировании на процессорах от производителей, отличных от Intel, поэтому способно снизить их уровень производительности, что косвенно подтверждает «трюк» одного из пользователей Reddit, который предложил «обмануть» компилятор Intel путём исправления одной из строк в исполняемом файле (вручную или при помощи утилиты, естественно, на свой страх и риск).

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Действительно, судя по радостным отзывам, эксперимент удался: большинство обладателей процессоров AMD сообщает, что после манипуляций с исполняемым файлом нагрузка на CPU стала равномерной, а значение кадровой частоты ощутимо возросло — в ряде случаев прирост исчисляется десятками процентов.

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Источник изображения: Reddit, UnhingedDoork





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До и после. Источник изображения: Reddit, megablue

Вопросы о том, почему опытные разработчики Cyberpunk 2077 не знали об «изюминке» компилятора Intel и не оптимизировали игру для процессоров AMD, а также когда появится обновление, исправляющее данную оплошность, пока остаются открытыми.