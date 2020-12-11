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Новая технология AMD Smart Access Memory (SAM), представленная компанией несколько недель назад и призванная повысить уровень производительности системы путём предоставления процессору доступа ко всему объёму видеобуфера графического адаптера, а впоследствии оказавшаяся не эксклюзивом «красной команды», а обычной имплементацией одной из структур, входящих в стандарт PCIe, продолжает будоражить умы компьютерного сообщества.

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Источник изображения: Tom's Hardware

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Так, несколько дней назад появилась информация о том, что процессоры AMD Ryzen 3000 и более старые модели не смогут обзавестись функцией Smart Access Memory из-за технических ограничений: утверждалось, что CPU не имеют поддержки инструкции full-rate _pdep_u32/64, необходимой для функционирования Resizable BAR, на которой и зиждется новая технология, в то время как процессоры Intel, начиная с поколения Haswell, выгодно отличаются от своих конкурентов её наличием в своём арсенале.

Как оказалось, эти данные не соответствуют действительности, по крайней мере, так утверждают представители AMD, слова которых приводит старший редактор ресурса AnandTech Ян Катресс (Ian Cutress): согласно опубликованному сообщению, технология Smart Access Memory никоим образом не зависит от производительности инструкций PDEP.

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Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

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Таким образом, можно надеяться, что AMD всё же внедрит поддержку функции SAM для процессоров с архитектурой Zen 2 и старше, естественно, в случае отсутствия ещё каких-либо технических препятствий.

Стоит напомнить, что ряд компаний уже подхватил идею AMD и приступил к внедрению Resizable BAR в свои продукты: первопроходцами стали производители материнских плат, наделившие свои продукты с чипсетами Intel 400-й серии поддержкой новой технологии. Кроме того, несколько дней назад NVIDIA также сообщила о намерениях снабдить свои графические адаптеры поколения Ampere неким аналогом AMD SAM.