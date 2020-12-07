Слухи оказались правдой, и первые обзорные текстовые материалы про Cyberpunk 2077 появились за три дня до релиза проекта. На агрегаторе Metacritic уже появилась подборка таких материалов вместе с выставлением средней профессиональной оценки, благодаря чему можно сделать вывод о том, что томительные, если не сказать мучительные ожидания игры полностью оправдались. На момент публикации данной заметки рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic составлял 91 балл из 100 возможных, что само по себе уже говорит о многом.

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Как пишут первые рецензенты, у CD Projekt RED получилась отличная иммерсивная ролевая игра в огромном, наполненном жизнью и событиями научно-фантастическом мире, которая при этом довольствуется достойной главной сюжетной линией, осмысленными диалогами, нелинейностью и продуманной ролевой системой. Конечно же, проект не идеален, но он амбициозен и явно стремится к этому статусу.

Издание PC Gamer между тем выставило Cyberpunk 2077 одну из самых низких оценок в выборке — 78 баллов. Как пишет журналист издания Джеймс Дейвенпорт, потрясающее впечатление от игры портит огромное количество багов, поэтому лучше будет вернуться к её прохождению через несколько месяцев. Возможно, с выходом патча первого дня ситуация исправится.

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Первые видеообзоры и трансляции должны появиться 9 декабря — так CD Projekt RED постаралась обезопасить сообщество от «спойлеров». Релиз же состоится днём позднее, но вы это и так прекрасно знаете.