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AMD Ryzen 5 5600X превысил частотную планку в 6,1 ГГц — данные CPU-Z

Новинка покоряет очередную высоту.
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Как известно, настольные процессоры AMD серии Ryzen 5000, в основу которых легла архитектура Zen 3, отличаются увеличенными частотами в максимальном режиме по сравнению со своими предшественниками, однако возможности новинок при экстремальном разгоне оверклокерам разной степени мастерства лишь предстоит нащупать: не так давно флагманский процессор Ryzen 5 5950X уже успел удивить публику взятием частоты в 6 ГГц, а сегодня свои возможности демонстрирует наш старый знакомый, Ryzen 5 5600X, уже успевший «засветиться» в ряде бенчмарков.

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Судя по странице валидации популярной утилиты CPU-Z, ссылкой на которую делится «сетевой детектив» TUM_APISAK, новинка, обладающая 6 ядрами и 12 потоками, в содружестве с материнской платой MAG B550 TOMAHAWK производства MSI сумела достичь частоты в 6123,57 МГц. Стоит заметить, что данное значение справедливо для одного ядра, что, впрочем, является значимым достижением — прирост по сравнению с «паспортным» значением частоты составил впечатляющие 33,1 %.

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Источник изображения: CPU-Z

К сожалению, информации об используемой системе охлаждения не имеется, однако подобные достижения, несомненно, требуют серьёзного подхода с использованием производительных решений.

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