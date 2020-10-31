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Несколько дней назад пользователь Reddit под ником losh11 сообщил широкой общественности, что в его руках оказался новенький Ryzen 5 5600X, подкрепив свои слова несколькими фотографиями, а уже сегодня энтузиаст делится с сообществом результатами тестирования новинки в ряде популярных бенчмарков.

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Стоит напомнить, что настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X основан на архитектуре Zen 3 и получил в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 3,7/4,6 ГГц. В паре с искомым CPU трудилась материнская плата ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER производства EVGA, а также два модуля оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 (CL20). Соперником для нового процессора выступил 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 3600X (3,8/4,4 ГГц).

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В популярном бенчмарке Cinebench R20 новинка продемонстрировала результат в 600/4117 баллов в однопоточном/многопоточном состязании, превзойдя достижения своего предшественника на 21,5 и 10,9 % соответственно.

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В тестовом пакете Cinebench R15 процессору Ryzen 5 5600X удалось набрать 253 очка в дисциплине для одного потока и 1780 баллов — в многопоточном подтесте, что помогло ему обогнать Ryzen 5 3600X на 24,0 и 8,1 %.

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С задачами, связанными с рендерингом посредством известной утилиты Blender 2.90, новинка справилась за 237,17 (bmw27) и 604,79 (classroom) секунды. При этом энтузиаст признался, что в спешке указал неверные данные для Ryzen 5 3600X, однако на основе результатов, взятых с официального сайта Blender, можно сказать о превосходстве нового CPU на 6,0 и 10,5 % соответственно.

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К сожалению, результаты тестирования в трёх последующих бенчмарках представлены лишь для Ryzen 5 5600X, поэтому сравнение можно провести лишь на основе данных из сторонних источников.

В тестовом пакете PassMark PerformanceTest новинка набрала 3487 очков в однопоточном подтесте и 22403 балла в многопоточной дисциплине, превзойдя достижения своего предшественника на 30,3 и 22,3 %.

В бенчмарке V-Ray Benchmark Ryzen 5 5600X смог получить 12345 очков, оказавшись производительнее Ryzen 5 3600X на 16,2 %.

Ещё в одном популярном рендер-тесте Corona Benchmark новинка справилась с заданием за 2 минуты — на 15,5 % быстрее CPU прошлого поколения.

Источник изображений: Imgur, Reddit, losh11

К великому разочарованию многих геймеров, результатов игровых тестов предоставлено не было — остаётся надеяться, что счастливчик, в распоряжении которого оказалась новинка, всё же поделится с общественностью уровнем производительности процессора в ряде популярных игр.