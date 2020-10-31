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Новые данные AMD, иллюстрирующие уровень производительности новых видеокарт серии Radeon RX 6000 в сравнении с достижениями продуктов конкурирующей стороны, спровоцировали целый шквал новостей и разного рода графиков, основанных на новой информации: так, несколько часов назад энтузиаст, известный под ником _rogame, поделился сводным графиком с результатами новинок в разрешении 4K, а умелец harukaze5719 решил порадовать общественность расчётами не только в 4K, но и в 2K, и итог оказался достаточно занятным.

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Источник изображения: VideoCardz

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Согласно представленному сводному графику, иллюстрирующему средний уровень производительности видеокарт в 10 игровых приложениях и основанному на официальных данных AMD, в разрешении 4K не произошло ничего из ряда вон выходящего: флагманская Radeon RX 6900XT заняла первую строчку, оставив GeForce RTX 3090 на второй позиции, в то время как на третьем месте оказалась Radeon RX 6800 XT, вытеснившая GeForce RTX 3080 из тройки лидеров.

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А вот в разрешении 2K (QHD) результаты более интригующие: так, топовая GeForce RTX 3090 уступила пальму первенства не только Radeon RX 6900 XT, но и была повержена Radeon RX 6800 XT, которая заняла вторую строчку, оставив флагман «зелёной команды» на третьей позиции.

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Источник изображений: Twitter, harukaze5719

Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость предтоповой Radeon RX 6800 XT более чем в два раза ниже стартовой цены GeForce RTX 3090 – модель от AMD оценена в $649, в то время как флагман NVIDIA в эталонном исполнении предлагается за $1499.

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Впрочем, ряд оверклокеров скептически относится к результатам официальных тестов, предпочитая полагаться на «замеры» от сторонних специалистов — данной публике стоит запастись терпением и подождать несколько недель.