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Несколько часов назад AMD поделилась с компьютерной общественностью подробными результатами тестирования видеокарт серии Radeon RX 6000 в сравнении с их конкурентками из стана NVIDIA, а энтузиаст под ником _rogame, который не так давно радовал широкую компьютерную общественность наглядными графиками, иллюстрирующими уровень производительности новинок «красной команды» на фоне достижений их оппоненток, и на этот раз решил поделиться результатами своих трудов, основанными на новых данных AMD.

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленному сводному графику, построенному согласно официальным результатам тестирования видеоадаптеров в 10 популярных игровых приложениях, флагманская видеокарта AMD в лице Radeon RX 6900 XT обходит топовую NVIDIA GeForce RTX 3090 не только с активированными функциями Rage Mode и Smart Access Memory (RM + SAM), но и без их задействования, в то время как вторая по старшинству модель, Radeon RX 6800 XT, берёт верх над предтоповой GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

Что касается противостояния между младшей Radeon RX 6800 и флагманской моделью поколения Turing, GeForce RTX 2080 Ti, то и тут победа остаётся за видеокартой «красной команды»: новинка опережает свою оппонентку на 14,44 %.

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Необходимо напомнить, что AMD оценила свою флагманскую модель, Radeon RX 6900 XT, в $999, а рекомендованная стоимость RX 6800 XT и RX 6800 остановилась на отметке в $649 и $579 соответственно.