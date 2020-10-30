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В начале октября AMD явила миру новую линейку своих настольных процессоров серии Ryzen 5000, основанных на архитектуре Zen 3. Новые CPU получили ряд архитектурных улучшений и несколько прибавили к частоте по сравнению со своими предшественниками, в результате чего прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) составил ощутимые 19 %.

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Источник изображения: AMD

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Специалисты ресурса SiSoftware решили провести сравнительный анализ уровня производительности 8-ядерного 16-поточного процессора AMD Ryzen 7 5800X с частотными характеристиками 3,8/4,7 ГГц, столкнув его «лбами» с предшественником в лице Ryzen 7 3700X (3,6/4,4 ГГц) и продуктом конкурирующей стороны, Intel Core i9-9900K, имеющим в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков с частотной формулой 3,6/5,0 ГГц.

На основе ряда тестов, входящих в пакет SiSoftware, исследователи рассчитали итоговый результат: Ryzen 7 5800X обогнал Ryzen 7 3700X на впечатляющие 39 %, а превосходство над Core i9-9900K оказалось ещё внушительнее — целых 40 %.

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Источник изображения: SiSoftware

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Стоит напомнить, что 5 ноября настольные процессоры AMD Ryzen 5000 поступят в продажу, что позитивным образом скажется на разнообразии тестов от сторонних специалистов.