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Буквально вчера состоялся анонс графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000, а уже сегодня AIB-партнёры компании принялись рекламировать свои собственные продукты: одним из «первопроходцев» стал производственный гигант MSI, который в рамках стрима MSI Insider поделился с общественностью внешним видом Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO, а ресурс Wccftech попытался более подробно разобраться в некоторых нюансах.

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Видеокарта основана на печатной плате собственной разработки, занимает 2,7 слота, имеет два 8-контактных разъёма для обеспечения дополнительного питания, а также снабжена красочной RGB-подсветкой.

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Новинка оснащена производительной системой охлаждения Tri Frozr второго поколения, снабжённой массивным радиатором с рёбрами изогнутой формы и медными тепловыми трубками, а также тремя вентиляторами TORX FAN 4.0 с двойным шарикоподшипником для минимизации уровня шума, совместимыми с технологией ZERO FROZR, позволяющей запускать кулеры только при достижении определённого температурного порога.

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Источник изображений: Wccftech

К сожалению, данных о технических характеристиках видеокарты, дате появления новинки в продаже и её стоимости предоставлено не было, поэтому желающим приобрести эту модель стоит запастись терпением.