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Как известно, через несколько дней состоится дебют графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3070, который станет первым представителем поколения Ampere в среднем ценовом сегменте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Прежде всего необходимо отметить, что графический процессор GA104, характеризующийся площадью в 392 мм² и наличием 17,4 млрд транзисторов, найдёт своё призвание не только в настольных, но и в мобильных продуктах, которые придут на смену серии GeForce RTX 20.

Что касается непосредственно GeForce RTX 3070, то в основу новинки ляжет чип GA104-300, наделённый 5888 активными потоковыми процессорами, а также 184 тензорными и 46 RT-ядрами. Видеобуфер нового графического продукта будет располагать 8 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-битной шиной.

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Несколько недель назад графический процессор GA104-300 уже мелькал на фото в процессе тестирования, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось новое изображение, на котором компьютерная общественность имеет возможность более подробно рассмотреть новый продукт.

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Источник изображения: VideoCardz

Стоит напомнить, что дебют графического адаптера GeForce RTX 3070 состоится 29 октября, а рекомендованная стоимость новинки в исполнении Founders Edition составит 45490 рублей.