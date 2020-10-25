NVIDIA рассказала о производительности и преимуществах GeForce RTX 3070 в руководстве обозревателя
Дебют новинки состоится 27 октября.
Пока компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорый старт продаж графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3070, в распоряжении ресурса VideoCardz оказался официальный документ, предназначенный для разъяснения обозревателям некоторых нюансов касательно применяемых технологий и уровня производительности новинки.
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Прежде всего, NVIDIA напомнила о важной роли игр для ПК в развитии индустрии, не забыв и стриминг, а также сообщила, что именно графические продукты GeForce RTX 30 призваны вдохнуть новую жизнь в данные области.
По словам компании, видеокарта GeForce RTX 3070, обладая самым технологичным графическим процессором в своём классе с 5888 CUDA-ядрами «на борту» и уровнем производительности в 20,3 TFLOPS с использованием шейдеров, 39,7 TFLOPS при задействовании трассировки лучей и 162,6 TFLOPS с применением тензорных ядер, способна идти «нога в ногу», а в некоторых случаях и обогнать флагманскую модель прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti, не говоря уже о RTX 2070, которую новинка обходит в среднем на 60 %.
NVIDIA сообщает, что GPU с архитектурой Ampere, выпускаемые по 8-нм нормам на производственных мощностях Samsung, сделали гигантский скачок в разрезе производительности по сравнению со своими предшественниками и обзавелись улучшенным потоковым мультипроцессором, способным выполнять 128 операций FP32 за такт, а также тензорными и RT-ядрами третьего и второго поколения соответственно, характеризующимися удвоенной производительностью при сравнении с поколением Turing.
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Кроме того, компания не забыла упомянуть и про технологию DLSS, задействующую тензорные ядра и позволяющую повысить производительность игрового приложения при сопоставимом, а некоторых случаях и лучшем качестве изображения, подкрепив свои слова скриншотом из игры Death Stranding.
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Для видеокарты GeForce RTX 3070 в эталонном исполнении инженеры NVIDIA разработали новую печатную плату высокой плотности, а также производительную систему охлаждения проточной конструкции, отличающуюся уменьшенным на 16 дБ уровнем шума в сочетании с выигрышем в 44 % в разрезе тепловых характеристик по сравнению со своей предшественницей в лице RTX 2070 Founders Edition.
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Источник изображений: VideoCardz
Помимо этого, новинка может похвастаться поддержкой HDMI версии 2.1 и формата кодирования видео AV1 (AOMedia Video 1).
В приложении NVIDIA коснулась проблемы, связанной с утилитами, предоставляющими информацию о потреблении памяти — по словам компании, данное ПО не сообщает точной информации, так как в ряде случаев приложение может резервировать весь доступный видеобуфер, фактически не используя его. В подтверждение своих слов NVIDIA поделилась результатами своих исследований в игровом приложении Tom Clancy’s The Division 2 на примере RTX 2080 SUPER и RTX 2080 Ti – игровое приложение заняло практически всю доступную видеопамять (8 и 11 Гбайт соответственно) при обеспечении комфортного игрового процесса в обоих случаях.
Эмбарго на публикацию обзоров GeForce RTX 3070 Founder Edition падёт 27 октября в 16:00 по московскому времени.
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