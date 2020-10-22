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NVIDIA GeForce RTX 3070 поравнялась с RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS
И ожидаемо уступила GeForce RTX 3080.

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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает отмену 16-гигабайтной модификации NVIDIA GeForce RTX 3070, модель с вдвое меньшим видеобуфером демонстрирует свои достижения в популярном бенчмарке Ashes of the Singularity, впервые замеченные энтузиастом под ником _rogame.

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Источник изображения: NVIDIA

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Судя по представленным данным, видеокарта GeForce RTX 3070 была протестирована в трёх разрешениях и показала результаты в 74, 89 и 94 fps при использовании пресетов Crazy_4K, Custom 2560x1080 и Crazy_1080p.

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Если сравнить достижения новинки с показателями GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Ti, можно отметить, что в разрешении 4K новинка уступила своим «соплеменницам» 16,9 и 1,3 %, в то время как в двух других случаях взяла верх над моделью прошлого поколения, обогнав её на 2,3 и 1,1 %, но ожидаемо отстала от своей «старшей сестры» на 13,6 и 11,3 % с пресетами Custom 2560x1080 и Crazy_1080p соответственно. Необходимо учесть, что «замеры» проводились на одной и той же системе, оснащённой процессором Intel Core i7-9700K.

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Источник изображений: Twitter, _rogame

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В начале октября NVIDIA опубликовала официальный отчёт, в котором сравнила уровень производительности новинки с моделями прошлого поколения, при этом в Ashes of the Singularity наблюдался практически равный уровень производительности RTX 3070 и RTX 2080 Ti, что и подтвердило тестирование от стороннего специалиста.

Источник изображения: NVIDIA

Стоит напомнить, что видеоадаптер GeForce RTX 3070 получит графический процессор GA104-300 с 5888 CUDA-ядрами «на борту», а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Появления новинки на прилавках магазинов стоит ожидать уже 29 октября.

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Теги

nvidia geforce rtx 2080 ti geforce rtx 3080 geforce rtx 3070
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