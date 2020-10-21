NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
Плохие новости для требовательных геймеров.
Пока почитатели продукции AMD горячо обсуждают технические характеристики видеокарт серии Radeon RX 6000, энтузиасты из противоборствующего лагеря, похоже, не слишком обрадуются информации, поступающей от сайта VideoCardz, который, в свою очередь, ссылается на два независимых источника.
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Источник изображения: NVIDIA
Как сообщает ресурс, NVIDIA изменила свои планы касательно выпуска ряда ожидаемых энтузиастами моделей: так, вслед за недавно отменённой GeForce RTX 3070 Ti компания сообщила своим партнёрам, что не намерена выпускать модификации GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с 20 и 16 Гбайт видеопамяти соответственно. По данным источника, речь идёт не о переносе сроков, а о полной отмене этих моделей.
Что касается информации о причинах столь неожиданного решения, то точных данных пока не имеется, хотя один из источников сообщает, что отмена 20-гигабайтной версии RTX 3080 может быть связана с недостаточным количеством годных чипов памяти типа GDDR6X, в то время как с RTX 3070, использующей GDDR6, всё крайне туманно.
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Кроме того, пока остаётся загадкой, что предпримет NVIDIA в ответ на скорый выход графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000 и праведный гнев ряда требовательных геймеров — впрочем, вполне возможно, что компания удовлетворена текущими моделями, а также присоединяющимися к ним RTX 3070 8 Гбайт и RTX 3060 Ti, дебют которых состоится в конце октября и середине ноября соответственно.
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