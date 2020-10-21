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Пока почитатели продукции AMD горячо обсуждают технические характеристики видеокарт серии Radeon RX 6000, энтузиасты из противоборствующего лагеря, похоже, не слишком обрадуются информации, поступающей от сайта VideoCardz, который, в свою очередь, ссылается на два независимых источника.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как сообщает ресурс, NVIDIA изменила свои планы касательно выпуска ряда ожидаемых энтузиастами моделей: так, вслед за недавно отменённой GeForce RTX 3070 Ti компания сообщила своим партнёрам, что не намерена выпускать модификации GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с 20 и 16 Гбайт видеопамяти соответственно. По данным источника, речь идёт не о переносе сроков, а о полной отмене этих моделей.

Что касается информации о причинах столь неожиданного решения, то точных данных пока не имеется, хотя один из источников сообщает, что отмена 20-гигабайтной версии RTX 3080 может быть связана с недостаточным количеством годных чипов памяти типа GDDR6X, в то время как с RTX 3070, использующей GDDR6, всё крайне туманно.

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Кроме того, пока остаётся загадкой, что предпримет NVIDIA в ответ на скорый выход графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000 и праведный гнев ряда требовательных геймеров — впрочем, вполне возможно, что компания удовлетворена текущими моделями, а также присоединяющимися к ним RTX 3070 8 Гбайт и RTX 3060 Ti, дебют которых состоится в конце октября и середине ноября соответственно.