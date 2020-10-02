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Несколько часов назад стало известно, что NVIDIA решила отложить дебют видеокарты GeForce RTX 3070 на 29 октября — новинка появится на полках магазинов в аккурат после анонса графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000.

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Помимо сей новости «зелёная команда» поделилась с компьютерной общественностью наглядными графиками, демонстрирующими уровень производительности новой модели по сравнению с предшественницами прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2070 в ряде популярных игр и приложений, однако данные были представлены без упоминания конкретных цифр, поэтому специалисты ресурса VideoCardz решили исправить данную оплошность, попиксельно измерив каждый график и подсчитав приблизительные числа.

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Источник изображений: NVIDIA

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Согласно подсчётам источника, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3070, получивший в своё распоряжение чип GA104-300 с 5888 ядрами CUDA «на борту» и 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, оказался производительнее флагмана прошлой линейки, RTX 2080 Ti, в среднем на 8 % и обогнал своего прямого предшественника в лице RTX 2070 примерно на 68 %.

При этом в тайтлах Borderland 3, Control и Time Spy Extreme новинка чуть отстала от топовой видеокарты прошлого поколения (на 1-2 %), однако смогла отыграться в играх Ashes of the Singularity (+2 %), Minecraft (+5 %), Doom Eternal (+8 %), Wolfenstein: Youngblood (+8 %), а также в прикладных приложениях и бенчмарках — Arnold (+8 %), Redshift (+16 %), Blender (+22 %) и LuxMark (+23 %).

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Что касается столкновения между GeForce RTX 3070 и RTX 2070, то превосходство новинки в играх составляет от 47 до 63 %, а в синтетических тестах и прикладных приложениях перевес варьируется от 53 до 126 %.

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Источник изображения: VideoCardz

Естественно, не все энтузиасты доверяют официальным результатам тестов, однако «замеров» от сторонних специалистов придётся подождать ещё несколько недель — эмбарго падёт только 29 октября.