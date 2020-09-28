12-ядерный десктопный процессор AMD Ryzen 9 5900X сможет покорить планку в 5 ГГц при TDP в 150 Вт — данные инсайдера
До официального анонса настольных процессоров AMD Ryzen 5000 остались считаные дни, поэтому инсайдеры разной степени осведомлённости увеличивают интенсивность публикуемых «утечек»: так, буквально вчера в сети появилось очередное подтверждение существования 12-ядерного AMD Ryzen 9 5900X, а сегодня ресурс Wccftech делится очередными откровениями одного из энтузиастов, размещёнными на YouTube-канале PC WELT и приоткрывающими завесу тайны над характеристиками предстоящей новинки.
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Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen
Согласно информации источника, настольный процессор Ryzen 9 5900X действительно получит 12 ядер/24 потока и сможет достичь частоты в 5 ГГц в максимальном режиме, а прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) увеличится до 20 %. Впрочем, частотные характеристики новинки справедливы для одного ядра, а частоты при активности всех ядер пока не известны. При этом уровень энергопотребления новой модели также достигнет небывалых значений — по данным ресурса, значение TDP процессора будет достигать 150 Вт.
Естественно, к данным подобного рода стоит относиться с крайней осторожностью и всецело им не доверять, тем более что 8 октября AMD официально явит миру свою новую линейку десктопных процессоров Ryzen 5000.
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Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», архитектура Zen 3, которая ляжет в основу настольных процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer), принесёт ряд существенных улучшений: более эффективные алгоритмы буста частоты, переработанную технологию SMT и увеличение количества ядер в рамках одного модуля CCX до 8 штук.
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