Существование 12-ядерного AMD Ryzen 9 5900X и 8-ядерного Ryzen 7 5800X подтверждено документально
Как известно, в начале октября AMD намерена явить миру новую линейку настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3, поэтому немудрено, что интерес к данному событию у компьютерного сообщества растёт с каждым днём, а слухов и разнообразных «утечек» касательно новинок становится всё больше: так, пару недель назад известный специалист Patrick Schur посредством своего Twitter-аккаунта сообщил о существовании двух моделей Ryzen 5000, попутно подтвердив «прыжок» в именовании десктопной линейки через серию 4000 сразу к 5000.
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Источник изображения: AMD
На сей раз источником «утечки» становится ещё один инсайдер, известный под ником coreteks: энтузиаст подтверждает наличие в «арсенале» AMD моделей Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, получивших в своё распоряжение 12 и 8 ядер соответственно, опубликовав изображение части некоего документа внутреннего пользования.
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Источник изображения: Twitter, coreteks
Подлинность данного документа косвенно подтверждает и сам Patrick Schur, опубликовавший сообщение с призывом удалить coreteks данный твит, который в открытом виде опубликовал конфиденциальные данные.
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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, настольные процессоры Ryzen 5000, известные под кодовым именем Vermeer, будут основаны на архитектуре Zen 3, которая сделает большой шаг вперёд, обеспечив ощутимый прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC), по некоторой информации достигающий 15-20 %, обзаведясь улучшенным чипом ввода-вывода с переработанным контроллером памяти, более эффективными алгоритмами повышения частоты и улучшенной технологией SMT, а также ознаменовав переход к 8-ядерным блокам CCX с общей кэш-памятью, что должно благотворно сказаться на значении задержек. Что касается количества ядер, то, судя по всему, оно останется неизменным по сравнению с Ryzen 3000.
Стоит напомнить, что анонс настольных процессоров AMD Ryzen 5000 запланирован на 8 октября.
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