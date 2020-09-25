Слова представителя AMD о достаточном количестве Radeon RX 6000 были неправильно интерпретированы — видеокарт может на всех и не хватить
Похоже, радость поклонников и потенциальных покупателей предстоящих графических продуктов AMD серии Radeon RX 6000 была преждевременной: по крайней мере, данные о том, что «красная команда» удовлетворит спрос со стороны всех желающих, судя по всему, не совсем отвечают действительности.
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Источник изображения: Twitter, Radeon RX
Стоит напомнить, что несколько часов в ответ на сообщение одного из энтузиастов, утверждающее, что запуск графических адаптеров Radeon RX 6000, подобно продуктам NVIDIA серии GeForce RTX 30, тоже будет «бумажным», и предлагающее пари, победителю которого достанется целых $10, главный архитектор игрового подразделения AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) заявил, что ему уже не терпится забрать эту сумму.
Естественно, слова представителя AMD интерпретировали в том ключе, что компания обеспечит достаточные запасы видеокарт с архитектурой RDNA 2 на старте продаж, однако после выхода статьи ресурса Wccftech Фрэнк Азор сообщил, что его слова не совсем верно поняли, заявив, что он ничего не утверждал.
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Источник изображения: Twitter
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Таким образом, в настоящий момент нельзя точно утверждать, не столкнётся ли «красная команда» с дефицитом видеокарт во время дебюта, как это произошло с запуском графических продуктов NVIDIA GeForce RTX 30.
Необходимо отметить, что официальный анонс видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 6000 состоится 28 октября, однако дата появления продуктов на полках магазинов пока не известна.
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