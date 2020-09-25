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AMD обещает подкрепить анонс Radeon RX 6000 реальными продажами видеокарт

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Руководящий маркетингом игровых продуктов AMD Фрэнк Эйзор (Frank Azor), который с лёгкой руки блогеров стал «Азором», продолжает стимулировать интерес общественности к видеокартам семейства Radeon RX 6000, анонс которых намечен на 28 октября. Разочарованные невозможностью купить видеокарты GeForce RTX 3090 сразу после их анонса подписчики уже начали втягивать Фрэнка в мотивирующие пари, ставя $10 на превращение анонса Big Navi в «бумажный».

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Источник изображения: Twitter, Frank Azor

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Эйзор не стал поддаваться на провокации, заявив оппоненту, что с радостью примет от него выигранные в споре $10. Другими словами, представитель AMD рассчитывает на то, что компания сможет избежать дефицита видеокарт семейства Radeon RX 6000 на старте продаж. Сейчас где-то начали хищно потирать руки перекупщики видеокарт…

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