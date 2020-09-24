Часть моделей APU AMD серии Ryzen 5000 может быть основана на архитектуре Zen 2 — данные инсайдера
По имеющимся данным, в следующем году AMD намерена явить миру новую линейку гибридных процессоров Ryzen 5000, которые, как предполагалось ранее, станут частью семейства Cezanne и будут основаны на архитектуре Zen 3, однако новые данные инсайдера под ником MebiuW вносят сумбур в стройный ход событий. Стоит сразу заметить, что подобную информацию необходимо воспринимать с известной долей скептицизма.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, полагаясь на информацию энтузиаста, некоторые модели гибридных процессоров Ryzen 5000U будут относиться к семейству Lucienne, являющегося «рефрешем» Renoir и основанного на архитектуре Zen 2. Таким образом, новая линейка процессоров AMD будет включать как модели на базе Zen 2, так и варианты на основе Zen 3 — согласно предположению, топовый Ryzen 7 5800U будет основан на новой архитектуре, в то время как Ryzen 7 5700U будет довольствоваться хорошо себя зарекомендовавшей.
Стоит напомнить, что вчера, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста TUM_APISAK, в базе данных популярного бенчмарка AotS был замечен APU нового поколения в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5700U, сумевший набрать 1600 баллов — новые данные свидетельствуют о том, что гибридный процессор обгоняет своего предшественника, Ryzen 7 4800U, на 33,3 %, являясь при этом представителем семейства Lucienne, а не Cezanne, как предполагалось ранее.
Источник изображения: TUM_APISAK, AotS
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Впервые о гибридных процессорах AMD Lucienne поведал миру сайт igor´sLAB — согласно утверждению ресурса, данные APU найдут своё призвание исключительно в продуктах от Google.
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