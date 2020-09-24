Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

По имеющимся данным, в следующем году AMD намерена явить миру новую линейку гибридных процессоров Ryzen 5000, которые, как предполагалось ранее, станут частью семейства Cezanne и будут основаны на архитектуре Zen 3, однако новые данные инсайдера под ником MebiuW вносят сумбур в стройный ход событий. Стоит сразу заметить, что подобную информацию необходимо воспринимать с известной долей скептицизма.

реклама

Как сообщает ресурс VideoCardz, полагаясь на информацию энтузиаста, некоторые модели гибридных процессоров Ryzen 5000U будут относиться к семейству Lucienne, являющегося «рефрешем» Renoir и основанного на архитектуре Zen 2. Таким образом, новая линейка процессоров AMD будет включать как модели на базе Zen 2, так и варианты на основе Zen 3 — согласно предположению, топовый Ryzen 7 5800U будет основан на новой архитектуре, в то время как Ryzen 7 5700U будет довольствоваться хорошо себя зарекомендовавшей.

Стоит напомнить, что вчера, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста TUM_APISAK, в базе данных популярного бенчмарка AotS был замечен APU нового поколения в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5700U, сумевший набрать 1600 баллов — новые данные свидетельствуют о том, что гибридный процессор обгоняет своего предшественника, Ryzen 7 4800U, на 33,3 %, являясь при этом представителем семейства Lucienne, а не Cezanne, как предполагалось ранее.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: TUM_APISAK, AotS

реклама

Впервые о гибридных процессорах AMD Lucienne поведал миру сайт igor´sLAB — согласно утверждению ресурса, данные APU найдут своё призвание исключительно в продуктах от Google.