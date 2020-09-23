Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3090 будет производительнее RTX 3080 в среднем на 10-15 % в 4K и дебютирует в ограниченном количестве — сообщение NVIDIA

[ ] для раздела Блоги
1
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пока взгляды компьютерного сообщества прикованы к результатам тестирования «первой ласточки» потребительской серии видеокарт поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080, через несколько часов на «сцену» выйдет флагманский продукт NVIDIA — видеоадаптер GeForce RTX 3090. Компания решила предвосхитить данное событие, отчитавшись на своём официальном сайте об уровне производительности предстоящей новинки и её областях применения.

реклама

Прежде всего, NVIDIA напоминает, что топовый графический адаптер GeForce RTX 3090 получил в своё распоряжение 10496 ядер CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, а уровень производительности продукта намного превышает достижения флагмана прошлого поколения — TITAN RTX.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В подтверждение своих слов компания делится с широкой общественностью достижениями RTX 3090 в ряде прикладных программ и бенчмарков в сравнении с TITAN RTX: превосходство новинки действительно достаточно велико — в некоторых сценариях использования флагман новой линейки оказывается производительнее своего предшественника в ~1,8-1,9 раза.

реклама

Источник изображений: NVIDIA

Что касается уровня игровой производительности GeForce RTX 3090 в сравнении с предтоповой видеокартой в лице GeForce RTX 3080, то, согласно утверждению NVIDIA, старшая модель превосходит свою «соплеменницу» в среднем на 10-15 % в 4K-разрешении, а отрыв от TITAN RTX составляет до 50 %.

реклама

Компания полагает, что столь производительная видеокарта найдёт своё применение не только в игровых системах, но и станет «рабочей лошадкой» для специалистов в области искусственного интеллекта и научных сотрудников, а также создателей компьютерной графики и кинофильмов. Кроме того, флагман будет просто незаменим для экстремального игрового опыта в разрешении 8K.

Впрочем, согласно заявлению NVIDIA, флагманская GeForce RTX 3090 дебютирует в ограниченном количестве, поэтому потенциальным покупателям следует поспешить или запастись терпением, чтобы компания совместно с партнёрами успела наладить поставки продуктов в течение следующих нескольких недель.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3090
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
22
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
39
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
5
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
5
Xiaomi сообщила о полной приостановке выпуска прошивки MIUI 12 на десятки смартфонов – причины и сроки возобновления рассылки
3
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
20
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
43
Российские цены на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко пошли вниз – скидки доходят до 30 000 рублей
10
HUAWEI выпустила стабильную российскую прошивку EMUI 11 на 22 популярных смартфона 2019-2020-х годов – список и набор в группу тестирования
+
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
21
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 135 долларов – NFC, игровой процессор, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
2
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
653
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
38
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
2
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко упали в цене – модели MSI, Gigabyte и Zotac со скидкой до 22 000 рублей
9
Huawei nova 5T сильно подешевел – флагманский процессор сервисы Google и NFC со скидкой 185 долларов
2
RADEON 20.9.1 изобилует багами
85
Самые продаваемые смартфоны Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать MIUI 12 – список и сроки выхода глобальной и российской прошивки
+
Закон Хуанга – новый закон Мура: глава NVIDIA опровергает постулат, высказанный более 50 лет назад
27
История одного анонса: NVIDIA рассказала всю правду о начале продаж GeForce RTX 3080
58
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
1

Популярные статьи

NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
176
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
102
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
17
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
9
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
22
Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая
45
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
107

Сейчас обсуждают

4Reex_Official
22:49
Купленный пост. Я за плойку, В 1ю играл, во 2ю играл, в 4ю играл ,и в 5ю буду играть.
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Лучезарная Куртка
22:48
ты меня заставил посмотреть тесты на ютубе - в играх начиная от 3700x пофиг какой amd проц, разница 2% в зависимости от игры и проца. Иногда xt серия чуть лучше.
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K в паре с NVIDIA GeForce RTX 3080 поборолись за звание игрового короля в тестировании TechSpot
Лучезарная Куртка
22:47
"Сферический конь как раз 720p, кто так играет..." я так и написал. Ага 1080р - отличное применение для 3080кеч ))
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K в паре с NVIDIA GeForce RTX 3080 поборолись за звание игрового короля в тестировании TechSpot
Юрий Долгорукий
22:46
Мамкин эксперт зелот как всегда
Крупный партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб и GeForce RTX 3070 Super 16 Гб – подробности и сроки поступления в продажу
VRoman
22:46
Зачем ограничивать тираж 3090 если её не планировать заменить другой моделью типа 3080Ти с тем же количеством ядер, но с 12ГБ?
GeForce RTX 3090 будет производительнее RTX 3080 в среднем на 10-15 % в 4K и дебютирует в ограниченном количестве — сообщение NVIDIA
jugador
22:44
Ещё раз. Автор написал, что игру со стима удалили. По факту страничка с игрой на месте. Игра проинсталеная в стиме тоже на месте. Эпик стор, даже не запускал/игру там не ставил. Вывод - всё работает и...
Rocket League на PC стала условно-бесплатной и навсегда переехала из Steam в EGS
Yolanda Tarska
22:43
Это как все едут на Грантах по дорогам. Берут нормальные вещи, 10600 и 3060 будет массовым конфигом, а немного продвинутее уже 10700к и 3070 или 3080
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K в паре с NVIDIA GeForce RTX 3080 поборолись за звание игрового короля в тестировании TechSpot
Нікіта Леоненко
22:41
Зачем мне консоль без игр?
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Василий Травкин
22:40
"трудовыебудни" надо говорить)
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
McArcher
22:39
Благодаря редактору карт, возможности писать свои скрипты, делать свои модели объектов, и вообще благодаря расширяемому движку игры и большому сообществу моддеров, игра до сих пор остаётся на плаву. П...
Над Arma 3 скоро опустится «Железный занавес»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем