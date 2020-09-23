GeForce RTX 3090 будет производительнее RTX 3080 в среднем на 10-15 % в 4K и дебютирует в ограниченном количестве — сообщение NVIDIA
Пока взгляды компьютерного сообщества прикованы к результатам тестирования «первой ласточки» потребительской серии видеокарт поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080, через несколько часов на «сцену» выйдет флагманский продукт NVIDIA — видеоадаптер GeForce RTX 3090. Компания решила предвосхитить данное событие, отчитавшись на своём официальном сайте об уровне производительности предстоящей новинки и её областях применения.
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Прежде всего, NVIDIA напоминает, что топовый графический адаптер GeForce RTX 3090 получил в своё распоряжение 10496 ядер CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, а уровень производительности продукта намного превышает достижения флагмана прошлого поколения — TITAN RTX.
В подтверждение своих слов компания делится с широкой общественностью достижениями RTX 3090 в ряде прикладных программ и бенчмарков в сравнении с TITAN RTX: превосходство новинки действительно достаточно велико — в некоторых сценариях использования флагман новой линейки оказывается производительнее своего предшественника в ~1,8-1,9 раза.
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Источник изображений: NVIDIA
Что касается уровня игровой производительности GeForce RTX 3090 в сравнении с предтоповой видеокартой в лице GeForce RTX 3080, то, согласно утверждению NVIDIA, старшая модель превосходит свою «соплеменницу» в среднем на 10-15 % в 4K-разрешении, а отрыв от TITAN RTX составляет до 50 %.
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Компания полагает, что столь производительная видеокарта найдёт своё применение не только в игровых системах, но и станет «рабочей лошадкой» для специалистов в области искусственного интеллекта и научных сотрудников, а также создателей компьютерной графики и кинофильмов. Кроме того, флагман будет просто незаменим для экстремального игрового опыта в разрешении 8K.
Впрочем, согласно заявлению NVIDIA, флагманская GeForce RTX 3090 дебютирует в ограниченном количестве, поэтому потенциальным покупателям следует поспешить или запастись терпением, чтобы компания совместно с партнёрами успела наладить поставки продуктов в течение следующих нескольких недель.
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