Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока взгляды компьютерного сообщества прикованы к результатам тестирования «первой ласточки» потребительской серии видеокарт поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080, через несколько часов на «сцену» выйдет флагманский продукт NVIDIA — видеоадаптер GeForce RTX 3090. Компания решила предвосхитить данное событие, отчитавшись на своём официальном сайте об уровне производительности предстоящей новинки и её областях применения.

реклама

Прежде всего, NVIDIA напоминает, что топовый графический адаптер GeForce RTX 3090 получил в своё распоряжение 10496 ядер CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, а уровень производительности продукта намного превышает достижения флагмана прошлого поколения — TITAN RTX.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В подтверждение своих слов компания делится с широкой общественностью достижениями RTX 3090 в ряде прикладных программ и бенчмарков в сравнении с TITAN RTX: превосходство новинки действительно достаточно велико — в некоторых сценариях использования флагман новой линейки оказывается производительнее своего предшественника в ~1,8-1,9 раза.

реклама

Источник изображений: NVIDIA

Что касается уровня игровой производительности GeForce RTX 3090 в сравнении с предтоповой видеокартой в лице GeForce RTX 3080, то, согласно утверждению NVIDIA, старшая модель превосходит свою «соплеменницу» в среднем на 10-15 % в 4K-разрешении, а отрыв от TITAN RTX составляет до 50 %.

реклама

Компания полагает, что столь производительная видеокарта найдёт своё применение не только в игровых системах, но и станет «рабочей лошадкой» для специалистов в области искусственного интеллекта и научных сотрудников, а также создателей компьютерной графики и кинофильмов. Кроме того, флагман будет просто незаменим для экстремального игрового опыта в разрешении 8K.

Впрочем, согласно заявлению NVIDIA, флагманская GeForce RTX 3090 дебютирует в ограниченном количестве, поэтому потенциальным покупателям следует поспешить или запастись терпением, чтобы компания совместно с партнёрами успела наладить поставки продуктов в течение следующих нескольких недель.