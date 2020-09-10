Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Хотя на прилавках магазинов графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 появятся только через несколько дней, некоторые счастливчики уже располагают новыми моделями, не забывая вызывать зависть компьютерного сообщества свежими фотографиями: так, один из пользователей форума Chiphell опубликовал изображение, демонстрирующее флагманский продукт в составе свежесобранной системы, сообщает ресурс VideoCardz.
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Стоит напомнить, что топовая игровая модель в лице NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition обладает довольно внушительными размерами — 31,3 x 13,8 см. Кроме того, благодаря массивной системе охлаждения новинка требует для своего размещения целых три слота.
Источник изображения: Chiphell
Естественно, для такого исполина требуется и соответствующий корпус, за неимением которого придётся пойти на некоторые ухищрения: так, судя по представленной фотографии, установка GeForce RTX 3090 в корпус форм-фактора Mid-Tower потребовала удаления отсека для накопителей, в результате чего видеокарта частично заняла его место.
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Таким образом, обладателям небольших корпусов следует хорошенько поразмыслить перед покупкой флагманского продукта, хотя при определённом желании и применении инженерных навыков можно попробовать впихнуть даже «невпихуемое».
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