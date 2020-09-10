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Хотя на прилавках магазинов графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 появятся только через несколько дней, некоторые счастливчики уже располагают новыми моделями, не забывая вызывать зависть компьютерного сообщества свежими фотографиями: так, один из пользователей форума Chiphell опубликовал изображение, демонстрирующее флагманский продукт в составе свежесобранной системы, сообщает ресурс VideoCardz.

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Стоит напомнить, что топовая игровая модель в лице NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition обладает довольно внушительными размерами — 31,3 x 13,8 см. Кроме того, благодаря массивной системе охлаждения новинка требует для своего размещения целых три слота.

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Источник изображения: Chiphell

Естественно, для такого исполина требуется и соответствующий корпус, за неимением которого придётся пойти на некоторые ухищрения: так, судя по представленной фотографии, установка GeForce RTX 3090 в корпус форм-фактора Mid-Tower потребовала удаления отсека для накопителей, в результате чего видеокарта частично заняла его место.

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Таким образом, обладателям небольших корпусов следует хорошенько поразмыслить перед покупкой флагманского продукта, хотя при определённом желании и применении инженерных навыков можно попробовать впихнуть даже «невпихуемое».