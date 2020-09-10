INNO3D опровергает слухи об использовании GeForce RTX 30 для майнинга — общественность ввели в заблуждение
Несколько дней назад сеть наводнили сообщения из нескольких источников, утверждающие, что недавно анонсированные и ещё не поступившие в продажу графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 демонстрируют небывалый уровень производительности при добыче криптовалюты.
реклама
При этом сообщения дополнялись рядом фотографий — на нескольких из них можно было разглядеть множество коробок с новыми моделями, которые, впрочем, могли быть сняты в любом магазине. А вот «вишенкой на торте» стали изображения, на которых, по утверждения ряда источников, можно было увидеть функционирующую майнинг-ферму, собранную из видеокарт GeForce RTX 30 производства INNO3D.
Как оказалось, это был всего лишь слух, не отвечающий действительности: согласно сообщению официального представителя компании в сети Weibo, на данных фотографиях изображён тестовый отдел INNO3D, на котором проходят отладку системы охлаждения графических адаптеров, а программное обеспечение, выдаваемое за софт для майнинга, на поверку им не оказалось.
реклама
Источник изображений: Weibo, INNO3D
Кроме того, специалисты ресурса VideoCardz, обратившиеся к представителю INNO3D с вопросом касательно подлинности распространяемой в сети информации, получили похожий ответ: на изображении вовсе не ферма для майнинга, а тестовая лаборатория.
реклама
Источник изображения: Twitter, VideoCardz
реклама
Стоит напомнить, что дебют первой представительницы потребительских видеокарт поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080 состоится 17 сентября — именно тогда первые покупатели новых моделей, увлекающиеся майнингом, смогут поделиться результатами своих исследований с широкой общественностью.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила