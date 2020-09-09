Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 3000 обещают потенциальным покупателям отличное сочетание цены и производительности и имеют все шансы повторить успех семейства GTX 10. Однако всё может оказаться не так радужно, ведь майнинг сейчас снова на подъёме, а курс популярной криптовалюты Ethereum существенно вырос с начала года.
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Это уже привело к серьёзному подъёму цен на видеокарты AMD RX 5700 и RX 5600, а теперь же взгляд майнеров устремился на свеженькие карты Nvidia поколения Ampere. Ресурс hardwaretimes со ссылклй на китайскую социальную сеть Baidu сообщает, что некоторые китайские майнеры уже умудрились получить в свои руки целые партии из десятков NVIDIA GeForce RTX 3080. На предоставленных фото можно обнаружить полноценные фермы из данных видеоадаптеров в исполнении iChill от Inno3D.
По заявлениям майнеров новые карты RTX 3080 в 3-4 превосходят по производительности RTX 2080 на алгоритме Ethash, выдавая около 115 мегахешей в секунду, против 30-40 у предыдущей модели. Всё это вкупе с новостями об ограниченном производстве первых партий новых графических ускорителей может привести к довольно существенному дефициту и росту цен на новинки. А если цена Ethereum продолжит свой рост, то нас ждёт новая волна подорожания всех видеоадаптеров, какая уже имела место быть в начале 2018 года.
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