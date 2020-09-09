Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки

[ ] для раздела Блоги
17
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 3000 обещают потенциальным покупателям отличное сочетание цены и производительности и имеют все шансы повторить успех семейства GTX 10. Однако всё может оказаться не так радужно, ведь майнинг сейчас снова на подъёме, а курс популярной криптовалюты Ethereum существенно вырос с начала года. 

реклама

Это уже привело к серьёзному подъёму цен на видеокарты AMD RX 5700 и RX 5600, а теперь же взгляд майнеров устремился на свеженькие карты Nvidia поколения Ampere. Ресурс hardwaretimes со ссылклй на китайскую социальную сеть Baidu сообщает, что некоторые китайские майнеры уже умудрились получить в свои руки целые партии из десятков NVIDIA GeForce RTX 3080. На предоставленных фото можно обнаружить полноценные фермы из данных видеоадаптеров в исполнении iChill от Inno3D.

По заявлениям майнеров новые карты RTX 3080 в 3-4 превосходят по производительности RTX 2080  на алгоритме Ethash, выдавая около 115 мегахешей в секунду, против 30-40 у предыдущей модели. Всё это вкупе с новостями об ограниченном  производстве первых партий новых графических ускорителей может привести к довольно существенному дефициту и росту цен на новинки. А если цена Ethereum продолжит свой рост, то нас ждёт новая волна подорожания всех видеоадаптеров, какая уже имела место быть в начале 2018 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

майнинг ethereum rtx 3000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
11
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
25
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
37

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 37
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене
11
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 Stable для популярного смартфона 2017 года
6
Цена iPhone 11 Pro Max упала на 34 000 рублей – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR, IP68, до 512 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 3969 мА*ч
2
В сеть просочилась новая реалистичная карта для GTA 6 от Rockstar Games
2
Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
37
Xiaomi начала рассылку MIUI 12 на 15 смартфонов 2019-2020-х годов на новой ОС Android 11 – список телефонов и сроки выпуска обновления
+
Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене
3
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 будут представлены в октябре
90
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
63
Xiaomi представила POCO X3 NFC – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч по цене от 229 евро
2
Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
46
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
37
Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
3
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
48
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
38
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 70 долларов в первый день продаж – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 5160 мА*ч дешевле, чем Redmi Note 9 Pro
3
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
25
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
21
Стали известны характеристики и дата выхода RTX 3060 SUPER / Ti - 8 ГБ памяти GDDR6 и 4864 ядер CUDA
22
Xiaomi Redmi Note 10 показали на качественных изображениях
2

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
25
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
38
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
66
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
46
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
11

Сейчас обсуждают

Mikhail Shturmanov
04:19
согласен 38к. рублей (или 500 вечнозеленых) это и есть их обычная цена.
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Listoman
04:18
Сейчас с криптой может быть только одно - переход на 2.0 и конец майнинга)
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Джонатан Айв
04:15
Не совсем согласен, многое повторяется со времён выхода паскаль, они тоже получили огромный буст производительности.
Стали известны характеристики и дата выхода RTX 3060 SUPER / Ti - 8 ГБ памяти GDDR6 и 4864 ядер CUDA
Владимир Иванов
04:14
Алгоритм же меняется, с каждым месяцев становиться все сложнее.
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Mikhail Shturmanov
04:13
в 16году тоже все кричали, что с криптой может произойти все что угодно и завтра она загнется. однако купленные 470 в сентябре 16г., окупились 5 раз и были проданы.
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Владимир Иванов
04:12
С производственной линии видать подворовывают китайцы.
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Алексей Ассапов
04:11
У меня у самого VA матрица ( моник lg 32 ul 750), но матрицы там не LG. И эти искажения картинки справа и слева ( сверху вниз) ПОД ПРЯМ углом.. ну вобще атас. Что -то реально нормальное с локальной п...
Рынок мощных игровых видеокарт стремительно уменьшается – 2К и 4К нерентабельны, а создатели игр не видят смысла улучшать графику – статистика Steam лето 2020 года
Владимир
04:09
Как скупают ? где ? 18 сентбря же тока продажи.
Майнеры уже начали скупать видеокарты NVIDIA серии RTX 3000 из-за четырёхкратного прироста производительности в майнинге Ethereum - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на новинки
Ацкий Сотона
04:06
Ценник как всегда у Асрок - адекватный . У них наценка за компактность , самая низкая на рынке .
ASRock представила скоростные и мощные мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 с новейшими AMD Ryzen 4000U
Александр Игнатьев
04:04
Инженерию надо прокачивать, разработку электроники. С Китаем конкурировать в плане производства и себестоимости продукта не реально.
"Ростех" предлагает потратить 800 млрд. рублей на освоение 14 нм техпроцесса до 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем