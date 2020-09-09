NVIDIA GeForce RTX 3080 продемонстрировала своё превосходство над GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 SUPER в ряде игр и бенчмарков — тестирование TecLab
Пока известные (и не очень) компьютерные обозреватели застенчиво молчат, скованные цепью соглашения о неразглашении, особо смелые энтузиасты бросаются на амбразуру: именно так поступили специалисты TecLab, опубликовав видеоролик с результатами тестирования графического адаптера GeForce RTX 3080 и сравнив достижения новинки с показателями моделей прошлого поколения, а пользователь Reddit под ником Nestledrink сумел собрать всё воедино.
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Источник изображения: NVIDIA
Стоит напомнить, что в основу предтоповой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 лёг 8-нм графический процессор GA102-200, оснащённый 8704 ядрами CUDA и имеющий частотную формулу 1,44/1,71 ГГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, новинка имеет в своём распоряжении 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 320-битную шину.
Кроме искомого видеоадаптера, тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-10900K, функционирующий на частоте 5 ГГц, материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS XII APEX и оперативную память DDR4-4133 (17-18-18-38 2T). В соперники новинке были выбраны видеокарты GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 SUPER.
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В бенчмарках от 3DMark новая модель продемонстрировала следующий результаты: в тесте Fire Strike видеокарта GeForce RTX 3080 была быстрее своих предшественниц в лице GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 SUPER на 25 и 43 %, в Fire Strike Extreme оказалась впереди на 24 и 45 %, в Fire Strike Ultra была производительнее на 36 и 64 %, в Time Spy опередила на 28 и 49 %, в Time Spy Extreme обогнала на 38 и 59 %, а в Port Royal оказалась быстрее на 45 и 64 % соответственно.
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Источник изображения: TecLab, VideoCardz
В игровых тестах преимущество новинки также безоговорочно: в ряде игр, среди которых оказались такие AAA-проекты, как Borderlands 3, Forza Horizon 4, Far Cry 5 и Assassin's Creed: Odyssey, предтоповая модель оказалась производительнее GeForce RTX 2080 SUPER на 56, 48, 62 и 48 % соответственно.
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Кроме того, средний показатель fps для игровых приложений Control, SOTR и Death Stranding при активированной/деактивированной технологии DLSS составил 90/50, 101/83 и 160-170/100-110 к/с соответственно, а в Horizon Zero Dawn был продемонстрирован результат в 76 fps. При этом все «замеры» проводились в разрешении 4K.
Стоит учесть, что к результатам тестирования исследователей TecLab стоит относиться с некоторой опаской, так как совсем недавно они уже были замечены в не совсем честных действиях, поэтому для точной оценки уровня производительности новинки стоит дождаться тестов от более надёжных специалистов.
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