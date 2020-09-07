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Пока кипят бурные обсуждения вокруг недавнего дебюта новых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30, энтузиасты продолжают поставлять широкой компьютерной общественности стабильный поток слухов касательно будущих продуктов «зелёной команды», не забывая про конкурирующую сторону: на сей раз инсайдер, известный под ником kopite7kimi, коснулся темы стоимости продукции NVIDIA в сравнении с будущими решениями AMD.

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По словам источника, графические процессоры GA102, выпускаемые на производственных мощностях Samsung по 8-нм технологическому процессу и являющиеся основой для топовых графических продуктов в лице GeForce RTX 3090 и RTX 3080, слишком затратны для NVIDIA, поэтому инсайдер полагает, что в борьбе против предстоящих видеоадаптеров AMD с архитектурой RDNA 2 компания вполне может готовить к выпуску совершенно новый чип GA103, который получит более тонкий техпроцесс и уменьшится в размерах.

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Источник изображений: Twitter, kopite7kimi

В свете последних «утечек», говорящих о невозможности противостояния между NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Big Navi и достижения последней уровня производительности GeForce RTX 3080 при схожем с соперницей значении энергопотребления (более 300 Вт), а также предполагаемой стоимости моделей «красной команды» с 16 и 8 Гбайт «на борту», выражающейся в ценнике $549 и $499 соответственно, подобный шаг кажется вполне предсказуемым и логичным.

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Кроме того, пустующая ниша между RTX 3080 и RTX 3070, которую, судя по слухам, займёт модель от AMD с уровнем энергопотребления в 275 Вт, также должна быть занята.

Впрочем, NVIDIA порой действует нестандартными методами, поэтому о реальных планах компании пока что можно только догадываться.