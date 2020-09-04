AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
В то время как NVIDIA уже отрапортовала об уровне производительности своих новых продуктов поколения Ampere, конкурирующая сторона в лице AMD держит своих поклонников в сладком неведении, однако находятся смельчаки, приоткрывающие завесу тайны: так, в довесок к информации, сообщающей о причинах возможного дефицита графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080, известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek) в своём новом видео делится с широкой общественностью некоторыми данными касательно будущих графических адаптеров с архитектурой RDNA 2.
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Источник изображения: AMD
Источник утверждает, что флагманская видеокарта AMD, известная под кодовым именем Big Navi, к великому сожалению большого числа энтузиастов, не сможет противостоять топовому игровому видеоадаптеру NVIDIA в лице GeForce RTX 3090, а догнать предтоповую модель, GeForce RTX 3080, сможет лишь при уровне энергопотребления, превышающем 300 Вт, в то время как значение в 275 Вт поставит будущий флагман «красной команды» между RTX 3080 и RTX 3070.
Кроме того, по данным специалиста, имеющего целый ряд источников в производственных кругах, AIB-партнёры компании пока что не получили от AMD даже спецификаций новых продуктов, не говоря уже про чипы — вероятно, единственным поставщиком видеокарт с архитектурой RDNA 2 ближайшие несколько месяцев будет сама «красная команда», хотя при должной расторопности ряд производителей всё же может успеть к рождественским праздникам.
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Помимо этого, утверждается, что выход видеокарт с архитектурой RDNA 2 намеренно затягивается, так как основную ставку AMD делает вовсе не на графические решения, а на очередное поколение настольных процессоров Ryzen, дебют которых также должен состояться уже через несколько недель.
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