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Инженерный образец процессора AMD Cezanne (Ryzen 5000) замечен в одном из бенчмарков

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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения настольных APU Ryzen 4000 и предстоящий дебют десктопных процессоров Ryzen четвёртого поколения под кодовым именем Vermeer, энтузиаст под ником Coelacanth's Dream делится с широкой общественностью найденной им записью в тестовом пакете OpenBenchmarking, в которой фигурирует одна из моделей следующего поколения.

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Источник изображения: AMD

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Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что представленный инженерный образец AMD Cezanne, получивший кодовое имя 100-000000263-30_Y, имеет в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, функционирующих на базовой частоте 3,6 ГГц. Графическая подсистема гибридного процессора представлена GPU поколения Vega, работающим на частоте 1800 МГц. Что касается результатов тестирования, то о них говорить пока рано — они не слишком высоки, что, вероятно, указывает на ранний образец и версии драйверов.

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Источник изображения: OpenBenchmarking

Стоит напомнить, что настольные гибридные процессоры AMD Cezanne придут на смену APU семейства Renoir, будут основаны на архитектуре Zen 3 и получат конструктивное исполнение Socket AM4. Кроме того, новинки обзаведутся улучшенной графикой Vega, что подтверждает запись в базе данных бенчмарка. Дебют новых продуктов состоится не ранее 2021 года.

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Inqizitor
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Пфф, не будет никогда Скайнета, скорее все развалится. Коекакеры везде.
Первым клиентом TSMC на 3-нм техпроцессе будет не Apple
Inqizitor
23:26
У меня 5 ссд дисков в системе, 5 hdd. Доволен.
2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы
vorvort
23:24
Одиссея и FCV - процессорозависимые игры. Там даже в 2.5К есть влияние процессора на игровой fps. https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/38078/vliyanie-processora-na-igrovoj-fps-v-razreshenii-2560...
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Shurik006
23:24
Разбивайте копилки, мамкины бизнесмены, уже предзаказы принимают :))) https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/predzakaz_nvidia_geforce_rtx_3080_3090_2003859074
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Наиль Билалов
23:23
Ну это как 2к, fullHD или 1080р - как бы не все из вышеперечисленного тут является корректной характеристикой, но простой народ в комментариях суть понимает.
Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
Собака на Zеnе
23:23
"А что по ценам? 3700X стоит дешевле" Да, да, дешевле. Думаю, дальше с тобой можно не разговаривать.
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
Pslx Xzt
23:22
Gigabyte B450M S2H за 5к сейчас посмеялась.
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
Pslx Xzt
23:21
А что по ценам? 3700X стоит дешевле, легко работает в материнской плате за 5-7к, Z390 начинаются с 9к. В играх по 0,1 % и 1 % после выхода консолей будет гарантированно лучше.
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
Иван Фоменко
23:20
Что за говно я сейчас прочитал? Заголовок в духе желтушных газет.
Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его
perorist
23:19
валхалла эт юбисофт, там другая подписка. в еа подписон отсосины не входят
В Steam появилась возможность приобрести подписку EA Play
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