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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения настольных APU Ryzen 4000 и предстоящий дебют десктопных процессоров Ryzen четвёртого поколения под кодовым именем Vermeer, энтузиаст под ником Coelacanth's Dream делится с широкой общественностью найденной им записью в тестовом пакете OpenBenchmarking, в которой фигурирует одна из моделей следующего поколения.

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Источник изображения: AMD

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Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что представленный инженерный образец AMD Cezanne, получивший кодовое имя 100-000000263-30_Y, имеет в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, функционирующих на базовой частоте 3,6 ГГц. Графическая подсистема гибридного процессора представлена GPU поколения Vega, работающим на частоте 1800 МГц. Что касается результатов тестирования, то о них говорить пока рано — они не слишком высоки, что, вероятно, указывает на ранний образец и версии драйверов.

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Источник изображения: OpenBenchmarking

Стоит напомнить, что настольные гибридные процессоры AMD Cezanne придут на смену APU семейства Renoir, будут основаны на архитектуре Zen 3 и получат конструктивное исполнение Socket AM4. Кроме того, новинки обзаведутся улучшенной графикой Vega, что подтверждает запись в базе данных бенчмарка. Дебют новых продуктов состоится не ранее 2021 года.