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Готовность большинства крупных производителей видеокарт к ожидаемому дебюту графических решений NVIDIA поколения Ampere подтверждается рядом «утечек», иллюстрирующих внешний вид и характеристики предстоящих новинок: так, несколько дней назад данные о видеоадаптерах Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix «утекли» в сеть, а сегодня новые продукты некоторое время красовались на официальном сайте компании, а затем внезапно исчезли. Впрочем, специалисты ресурса VideoCardz не упустили момент и задокументировали данное событие.

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Согласно данным источника, видеокарты GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix производства Gainward будут доступны в двух модификациях — стандартной и варианте «Golden Sample» (GS), характеризующемся повышенными частотами GPU. Все четыре модели получили идентичный дизайн, отличающийся RGB-подсветкой, и массивную 2,7-слотовую систему охлаждения с тремя вентиляторами.

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В основу флагманской игровой видеокарты GeForce RTX 3090 лёг графический процессор с 5248 активными CUDA-ядрами «на борту». Новинка оснащается 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся значением эффективной частоты в 19,5 ГГц, а также шиной в 384 бит. Частоты GPU в максимальном режиме составляют 1725 и 1695 МГц для стандартного и варианта GS соответственно. Подача питания осуществляется посредством пары 8-контактных коннекторов, а TGP видеоадаптера составляет внушительные 350 Вт.

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Предтоповая геймерская видеокарта GeForce RTX 3080 получила GPU, имеющий в своём распоряжении 4352 потоковых процессора и функционирующий на частотах 1740 и 1710 МГц в Boost-режиме в стандартной и GS-модификации соответственно. Видеоадаптер несёт на своём «борту» 10 Гбайт памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц, а также снабжён 320-битной шиной. Значение TGP новинки достигает 320 Вт, поэтому для питания требуется два 8-пиновых разъёма.

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Источник изображений: Gainward, VideoCardz

Новые продукты получили поддержку интерфейса PCI Express версии 4.0, а также один порт HDMI v2.1 и три разъёма DisplayPort 1.4a. Кроме того, «утечка» подтверждает, что новинки произведены по 7-нм технологическому процессу, однако никаких подробностей нет.