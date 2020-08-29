Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Производители графических решений продолжают старательно готовиться к предстоящему дебюту видеокарт NVIDIA поколения Ampere: так, компания Gainward готовит к выпуску свои топовые модели видеоадаптеров GeForce RTX 30, а в распоряжении ресурса VideoCardz оказались подробные технические характеристики и изображения новых продуктов.
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Обе видеокарты, Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix «Golden Sample», имеют идентичный дизайн в чёрно-серебристых тонах с RGB-подсветкой. Новинки получили качественную систему охлаждения с тремя вентиляторами и внушительным радиатором, который существенно больше печатной платы, что способствует лучшей циркуляции воздуха.
Заднюю часть видеоадаптеров прикрывает полноразмерный металлический бэкплейт с гравировкой, рядом надписей, а также предостережением о горячей поверхности. Размеры видеокарт достаточно велики — обе модели займут 2,7 слота в корпусе.
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Спецификации новинок также известны: флагманская игровая модель Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix получила в своё распоряжение графический чип, функционирующий на максимальной частоте в 1725 МГц и наделённый 5248 потоковыми процессорами, 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц и 384-битную шину, в результате чего общая пропускная способность памяти составляет 936 Гбайт/с. Уровень TGP видеоадаптера находится на отметке в 350 Вт. Кроме того, новинка может похвастатьcя наличием NVLink SLI.
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Её младшая «соплеменница» в лице Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix располагает графическим процессором с частотой 1740 МГц в турборежиме и 4352 CUDA-ядрами «на борту». Новинка наделена 10 Гбайт памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и шиной в 320 бит, в результате чего показатель максимальной пропускной способности памяти достигает 760 Гбайт/с. Значение TGP модели расположилось на отметке в 320 Вт.
Источник изображений: VideoCardz
Обе модели основаны на 7-нм техпроцессе и могут похвастаться тензорными и RT-ядрами третьего и второго поколений соответственно, поддержкой интерфейса PCI Express 4.0, а также наличием трёх разъёмов DisplayPort 1.4a и одного порта HDMI 2.1.
По информации источника, дебют новых видеокарт от Gainward должен состояться на следующей неделе.
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