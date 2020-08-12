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В конце прошлого года компьютерная общественность узнала о новом стартапе NUVIA, основанного выходцами из Apple и Google — Джерардом Уильямсом III (Gerard Williams III), Джоном Бруно (John Bruno) и Ману Гулати (Manu Gulati). Целью компании стала разработка революционного продукта, призванного составить конкуренцию процессорным гигантам, и, похоже, дела у стартапа идут как нельзя лучше — по крайней мере, об этом свидетельствует пресс-релиз NUVIA, оказавшийся в распоряжении ресурса AnandTech.

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Стоит отметить, что компания прекрасно оценивает текущую расстановку сил на рынке CPU, однако рассчитывает на то, что их продукт предложит лучшее соотношение производительности к энергопотреблению. Разработке специалистов стартапа, процессорному ядру первого поколения на базе архитектуры ARM, получившему название Phoenix и призванному стать «сердцем» Orion SOC, прочат место лидера одноядерной производительности при максимально возможных значениях пропускной способности памяти.

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Предварительные данные NUVIA, основанные на моделировании уровня производительности процессорного ядра Phoenix по сравнению с результатами своих основных конкурентов в лице AMD Ryzen 7 4700U (Zen 2), Intel Core i7-1068NG7 (Sunny Cove), Core i7-8750H (Skylake), Apple A13 (Lightning), A12X (Vortex) и Qualcomm S865 (ARM A77) в популярном бенчмарке Geekbench 5, демонстрируют небывалый прирост в 50-100 % при сопоставлении с достижениями продуктов на базе архитектуры ARM при равном уровне мощности, а x86-совместимых ядер — при трети мощности.

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Источник изображений: AnandTech

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При этом энергопотребление Phoenix не превышало 5 Вт, однако компания отмечает, что оставила себе пространство для «манёвров», поэтому в будущем можно ожидать более мощных ядер.

Естественно, компании ещё предстоит пройти длинный путь от моделирования результатов до выпуска готового продукта, однако энтузиазм специалистов компании и опыт людей, стоящих у её руля, вселяют надежду в положительный исход дела, тем более, что здоровая конкуренция пойдёт на пользу конечному потребителю.