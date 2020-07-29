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Пока любители настольных систем лишь предвкушают появление первых 10-нм продуктов от Intel, в мобильном сегменте у «синей команды» с этим полный порядок, ведь в скором времени на рынке появится очередное (одиннадцатое) поколение мобильных процессоров под кодовым обозначением Tiger Lake.

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Новинки получат не только ядра с новой архитектурой Willow Cove, но и встроенную графику Intel Xe (Gen12), уровень производительности которой, судя по тестам в популярном бенчмарке Geekbench 5, найденным энтузиастом под ником TUM_APISAK, значительно возрос по сравнению с прошлым поколением.

Исходя из имеющихся данных, графическая подсистема 4-ядерного процессора Core i7-1165G7 с поддержкой гиперпоточности, характеризующегося частотной формулой 2.8/4.7 ГГц, имела в своём распоряжении 96 ядер, функционирующих на максимальной частоте 1,3 ГГц. В графическом подтесте Geekbench 5 представленный образец смог набрать 18634 балла (OpenCL), ощутимо превзойдя достижения AMD Ryzen 7 4800U со встроенной графикой Radeon RX Vega 8 «на борту»: новинка оказалась впереди в среднем на 31-35 %.

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В сравнении с графикой G7 предыдущего поколения (Gen11), представитель архитектуры Xe выглядит вполне неплохо: даже с учётом того, что встроенное видеоядро Core i7-1165G7 и имеет в полтора раза больше вычислительных блоков (96 против 64) и слегка подросшую частоту (1,3 ГГц против 1,1 ГГц), прирост составляет внушительные 68-75 %.

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Источник изображений: Geekbench

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Стоит напомнить, что несколько дней назад мобильный процессор Core i7-1165G7 смог ощутимо обогнать своего 6-ядерного/12-поточного оппонента в лице Ryzen 5 4600U в однопоточном тесте и даже оказаться чуть впереди в многопоточном состязании Geekbench 5.

Таким образом, CPU семейства Tiger Lake выглядят серьёзными противниками для мобильных процессоров Ryzen 4000, однако для более точного анализа стоит дождаться дебюта новинок и их полноценных тестов, а также стоимости конечных продуктов.