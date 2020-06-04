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Обновлённый AMD Ryzen 7 3800XT оказался позади Intel Core i7-10700K в бенчмарке 3DMark Time Spy

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Как говорят недавние «утечки», в скором времени AMD планирует явить широкой общественности обновлённые процессоры Ryzen 3000XT, основанные на архитектуре Zen 2 и имеющие в своём распоряжении то же количество ядер, что и предшественники, однако повышенные частотные характеристики. Несколько дней назад пара новинок уже «засветилась» в популярном тестовом пакете 3DMark Fire Stike, а уже сегодня, благодаря наводке известного «сетевого детектива» _rogame, у нас есть возможность оценить достижения одной из новых моделей в бенчмарке Time Spy.

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Исходя из имеющихся данных, настольный процессор AMD Ryzen 7 3800XT, наделённый 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 3,9/~4,8 ГГц в базовом/максимальном режиме, в дуэте с двумя модулями оперативной памяти DDR4-2926 смог получить 10 373 балла (CPU Score). Сравнив результат модели «красной команды» с достижениями его предполагаемого конкурента из стана Intel в лице Core i7-10700K (3,8/4,7 ГГц), функционирующего в паре с памятью DDR4-3000, можно отметить, что будущая новинка уступает своему оппоненту около 7,7 %.

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Источник изображения: 3DMark

Стоит напомнить, что повышение частотных характеристик обновлённых процессоров Ryzen 3000XT, согласно имеющимся данным, коснётся и шины Infinity Fabric (FCLK), в результате чего оверклокеры смогут добиться более внушительных результатов по разгону памяти. Анонс новых моделей ожидается уже через несколько дней, а именно 16 июня, в то время как в продаже новинки появятся не ранее 7 июля.

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amd intel core i7-10700k ryzen 7 3800xt
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korn87
22:17
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Рудик
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Сергей Скайокер
22:16
правильно тестить надо интел оператива 4400, амд оператива 2133
Обновлённый AMD Ryzen 7 3800XT оказался позади Intel Core i7-10700K в бенчмарке 3DMark Time Spy
cupgrn
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