Обновлённый AMD Ryzen 7 3800XT оказался позади Intel Core i7-10700K в бенчмарке 3DMark Time Spy
Как говорят недавние «утечки», в скором времени AMD планирует явить широкой общественности обновлённые процессоры Ryzen 3000XT, основанные на архитектуре Zen 2 и имеющие в своём распоряжении то же количество ядер, что и предшественники, однако повышенные частотные характеристики. Несколько дней назад пара новинок уже «засветилась» в популярном тестовом пакете 3DMark Fire Stike, а уже сегодня, благодаря наводке известного «сетевого детектива» _rogame, у нас есть возможность оценить достижения одной из новых моделей в бенчмарке Time Spy.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
Стоит напомнить, что повышение частотных характеристик обновлённых процессоров Ryzen 3000XT, согласно имеющимся данным, коснётся и шины Infinity Fabric (FCLK), в результате чего оверклокеры смогут добиться более внушительных результатов по разгону памяти. Анонс новых моделей ожидается уже через несколько дней, а именно 16 июня, в то время как в продаже новинки появятся не ранее 7 июля.
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