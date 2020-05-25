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Несколько дней назад в сеть «просочились» радостные новости для почитателей продукции AMD: если верить «утечкам», компания готовится явить миру обновлённые настольные процессоры Ryzen 3000 с припиской XT, а уже сегодня появились уточнённые данные касательно некоторых характеристик ещё не вышедших новинок.

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Прежде всего, несколько часов назад стало известно о предполагаемых частотных характеристиках трёх новых моделей семейства Matisse Refresh: согласно сообщению одного из инсайдеров на форуме Chiphell, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 3900XT сможет функционировать на частотах 4,1/4,8 ГГц, а характеристики 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 3800XT и 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 3600XT достигнут значений в 4,2/4,7 ГГц и 4,0/4,7 ГГц в базовом/максимальном режимах соответственно.

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В дополнение к приведенным данным источник сообщает ещё об одном существенном улучшении: по его информации, максимально допустимые частотные характеристики шины Infinity Fabric достигнут значения в 2000 МГц, что в теории сможет увеличить производительность подсистемы памяти, а также снизить задержки между ядерными комплексами.

Стоит напомнить, что предельное значение частоты шины Infinity Fabric (FCLK) для процессоров Ryzen 3000 в подавляющем большинстве случаев не превышает 1800-1900 МГц, в результате чего повышение планки для работы памяти выше DDR4-3600-3800 обычно ведёт к переключению контроллера памяти в режим 2:1, увеличению задержек и падению производительности. Естественно, увеличение значения FCLK до 2000 МГц позволит разгонять оперативную память минимум до 4000 МГц без «штрафа».

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Источник изображения: AMD

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Ожидается, что «обновлённые» настольные процессоры AMD Ryzen 3000XT смогут предложить на 5-10 % бо́льшую производительность по сравнению с предшественниками, а их анонс состоится уже 16 июня. Приобрести новинки можно будет чуть позже — появиться на полках магазинов новые модели должны 7 июля.