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Гибридный процессор AMD Ryzen 7 PRO 4700G продемонстрировал свои возможности в 3DMark Fire Strike

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Как известно, совсем скоро AMD намерена представить настольные версии своих гибридных процессоров Ryzen 4000G, поэтому немудрено, что новинки начинают появляться в базах данных популярных бенчмарков, а благодаря «наводке» известного энтузиаста TUM_APISAK у нас есть возможность оценить уровень их производительности.

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На сей раз в тестовом пакете 3DMark Fire Strike «засветилась» старшая модель APU в лице Ryzen 7 PRO 4700G, получившая в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с частотной формулой 3,6/4,4 ГГц. Графическая подсистема новинки, судя по имеющимся данным, представлена iGPU Vega второго поколения с 8 ядрами «на борту». Исходя из представленной информации, частота графического процессора составила 2,1 ГГц. Кроме того, тестовая система включала в себя материнскую плату GIGABYTE B550 AORUS MASTER и два модуля оперативной памяти DDR4-3200.

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Источник изображения: 3DMark

В дисциплине, оценивающей достижения CPU, новинка могла набрать 23 392 балла (Physics Score), чуть уступив результатам своего десктопного «собрата» (на 1-4 %), лишённого iGPU — Ryzen 7 3700X. В тесте графической подсистемы представленной модели удалось получить 4 301 балл (Graphics Score), что помогло превзойти бюджетную модель видеокарты в лице NVIDIA GeForce GT 1030 на 2-4 %.

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Таким образом, настольный APU Ryzen 7 PRO 4700G может стать не только выбором для профессиональных задач, но и найти своё место в системах нетребовательных геймеров.

Стоит напомнить, что дебют гибридных процессоров AMD Ryzen 4000G может состояться в середине июня, при этом ряд источников  сообщает, что новинки могут быть выпущены лишь в составе готовых ПК.

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