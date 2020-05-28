Гибридный процессор AMD Ryzen 7 PRO 4700G продемонстрировал свои возможности в 3DMark Fire Strike
Как известно, совсем скоро AMD намерена представить настольные версии своих гибридных процессоров Ryzen 4000G, поэтому немудрено, что новинки начинают появляться в базах данных популярных бенчмарков, а благодаря «наводке» известного энтузиаста TUM_APISAK у нас есть возможность оценить уровень их производительности.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
В дисциплине, оценивающей достижения CPU, новинка могла набрать 23 392 балла (Physics Score), чуть уступив результатам своего десктопного «собрата» (на 1-4 %), лишённого iGPU — Ryzen 7 3700X. В тесте графической подсистемы представленной модели удалось получить 4 301 балл (Graphics Score), что помогло превзойти бюджетную модель видеокарты в лице NVIDIA GeForce GT 1030 на 2-4 %.
рекламаТаким образом, настольный APU Ryzen 7 PRO 4700G может стать не только выбором для профессиональных задач, но и найти своё место в системах нетребовательных геймеров.
Стоит напомнить, что дебют гибридных процессоров AMD Ryzen 4000G может состояться в середине июня, при этом ряд источников сообщает, что новинки могут быть выпущены лишь в составе готовых ПК.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила