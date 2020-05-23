Технические характеристики гибридных процессоров AMD Ryzen 4000 (Renoir) появились на сайте Biostar — от 4 до 8 ядер и TDP в 35-65 Вт
В ближайшем будущем AMD намерена явить миру новую линейку гибридных процессоров под кодовым именем Renoir, предназначенных для настольных ПК. Несколько дней назад одна из новинок уже мелькала на фото, а сейчас, благодаря стараниям известного энтузиаста KOMACHI_ENSAKA и специалистов ресурса VideoCardz, в сети появились данные непосредственно с официального сайта Biostar, сообщающие о некоторых характеристиках новых продуктов.
рекламаМладшие модели в лице Ryzen 3 4200GE и Ryzen 3 PRO 4200G будут наделены 4 ядрами/8 потоками, а графическая подсистема будет иметь 6 вычислительных блоков, 6-ядерные 12-поточные Ryzen 5 4400GE и Ryzen 5 PRO 4400G обзаведутся графическим процессором с 7 ядрами «на борту», в то время как Ryzen 7 4700GE, Ryzen 7 PRO 4700G и Ryzen 7 4700G будут иметь 8 ядер/16 потоков и 8 вычислительных блоков для iGPU.
рекламаИсточник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что гибридные процессоры Renoir будут выпускаться по 7-нм нормам, а в их основу ляжет архитектура Zen 2, в то время как графическая подсистема будет представлена iGPU Vega второго поколения.
рекламаЧто касается дебюта новинок, то он может состояться уже через несколько недель, а именно в середине июня. Впрочем, ряд источников утверждает, что APU семейства Renoir до розницы вряд ли доберутся, найдя своё призвание в готовых ПК.
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