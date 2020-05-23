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В ближайшем будущем AMD намерена явить миру новую линейку гибридных процессоров под кодовым именем Renoir, предназначенных для настольных ПК. Несколько дней назад одна из новинок уже мелькала на фото, а сейчас, благодаря стараниям известного энтузиаста KOMACHI_ENSAKA и специалистов ресурса VideoCardz, в сети появились данные непосредственно с официального сайта Biostar, сообщающие о некоторых характеристиках новых продуктов.

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Представленный список содержит семь моделей настольных APU Ryzen 4000, среди которых есть как энергоэффективные продукты с припиской «GE» и уровнем TDP в 35 Вт, так и «стандартные», отличающиеся окончанием «G» в названии и энергопотреблением в 65 Вт. Кроме того, несколько моделей предназначены для бизнес-сегмента, о чём свидетельствует индекс «PRO».

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Младшие модели в лице Ryzen 3 4200GE и Ryzen 3 PRO 4200G будут наделены 4 ядрами/8 потоками, а графическая подсистема будет иметь 6 вычислительных блоков, 6-ядерные 12-поточные Ryzen 5 4400GE и Ryzen 5 PRO 4400G обзаведутся графическим процессором с 7 ядрами «на борту», в то время как Ryzen 7 4700GE, Ryzen 7 PRO 4700G и Ryzen 7 4700G будут иметь 8 ядер/16 потоков и 8 вычислительных блоков для iGPU.

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Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что гибридные процессоры Renoir будут выпускаться по 7-нм нормам, а в их основу ляжет архитектура Zen 2, в то время как графическая подсистема будет представлена iGPU Vega второго поколения.

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