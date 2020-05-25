12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
Совсем недавно мы писали о новых процессорах семейства Ryzen на базе обновлённой архитектуры Zen2. Теперь же благодаря утечкам с форума Chiphell и от инсайдера HXL нам стали известны предполагаемые тактовые частоты всех трех процессоров Matisse Refresh. Количество ядер у новинок останеться неизменным и будет соответствовать предыдущим моделям.
Что же касается тактовых частот, то 12-ядерный 3900XT будет иметь базовую тактовую частоту 4,1 ГГц и частоту в бусте до 4,8 ГГц, что является неплохой прибавкой по сравнению с 3900X (3,8 ГГц базовая частота и буст до 4,6 ГГц). Ryzen 7 3800XT будет работать на частоте 4,2 ГГц и разгоняться до 4,7 ГГц в пиковых нагрузках (3800X имел 3,9 ГГц базовой частоты и буст до 4,5 ГГц). Наконец 6-ядерный 3600XT будет предлагать базовую частоту 4 ГГц и 4,7 ГГц в бусте. Эти частоты всего на 100МГц ниже тактовой частоты Intel Core i5-10600K. Эти характеристики помогут новым продуктам AMD восстановить свои позиции на массовом рынке, пошатнувшиеся с выходом 10 поколения десктопных процессоров Intel.
рекламаПомимо увеличенных тактовых частот новые CPU будут иметь более точно настроенные алгоритмы буста, что позволит им повысить производительность в среднем на 5-10% по сравнению со своими предшественниками. Выпуск обновлённой линейки Matisse Refresh и снижение цен на существующие процессоры Ryzen 3000 являются частью комплекса мер AMD, направленных на создание максимального давления на новые продукты от Intel.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила