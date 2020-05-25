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Совсем недавно мы писали о новых процессорах семейства Ryzen на базе обновлённой архитектуры Zen2. Теперь же благодаря утечкам с форума Chiphell и от инсайдера HXL нам стали известны предполагаемые тактовые частоты всех трех процессоров Matisse Refresh. Количество ядер у новинок останеться неизменным и будет соответствовать предыдущим моделям.

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Что же касается тактовых частот, то 12-ядерный 3900XT будет иметь базовую тактовую частоту 4,1 ГГц и частоту в бусте до 4,8 ГГц, что является неплохой прибавкой по сравнению с 3900X (3,8 ГГц базовая частота и буст до 4,6 ГГц). Ryzen 7 3800XT будет работать на частоте 4,2 ГГц и разгоняться до 4,7 ГГц в пиковых нагрузках (3800X имел 3,9 ГГц базовой частоты и буст до 4,5 ГГц). Наконец 6-ядерный 3600XT будет предлагать базовую частоту 4 ГГц и 4,7 ГГц в бусте. Эти частоты всего на 100МГц ниже тактовой частоты Intel Core i5-10600K. Эти характеристики помогут новым продуктам AMD восстановить свои позиции на массовом рынке, пошатнувшиеся с выходом 10 поколения десктопных процессоров Intel.

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Помимо увеличенных тактовых частот новые CPU будут иметь более точно настроенные алгоритмы буста, что позволит им повысить производительность в среднем на 5-10% по сравнению со своими предшественниками. Выпуск обновлённой линейки Matisse Refresh и снижение цен на существующие процессоры Ryzen 3000 являются частью комплекса мер AMD, направленных на создание максимального давления на новые продукты от Intel.