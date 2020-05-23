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Вчерашние новости касательно планов AMD по обновлению модельного ряда настольных процессоров тремя «улучшенными» моделями, обрадовавшие многих почитателей продукции «красной команды», находят своё подтверждение на страницах ресурса Wccftech, получившего очередную порцию данных о предстоящих новинках по своим собственным каналам.

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Если верить источнику, в недрах AMD готовятся к выпуску три новые модели десктопных процессоров — AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, призванных заменить существующие CPU с соответствующими наименованиями без окончания «T». Производиться новинки будут по улучшенному 7-нм технологическому процессу и станут частью обновлённого семейства Matisse Refresh с архитектурой Zen 2. При этом процессоры будут официально совместимы с существующими материнскими платами, основанными на наборах системной логики 400-й и 500-й серий.

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Утверждается, что количество ядер новых моделей останется неизменным по сравнению со своими предшественниками, однако новинки получат прибавку к своим частотным характеристикам (предположительно, +200-300 МГц) и смогут похвастаться повышенным разгонным потенциалом, что вкупе с усовершенствованными алгоритмами должно привести к повышению производительности на 5-10 %.

Ожидается, что стоимость «обновлённых» процессоров окажется в пределах ценовых рамок существующих моделей, в то время как «устаревшие» CPU ощутимо подешевеют. Стоит заметить, что падение цен на некоторые модели AMD можно наблюдать уже сейчас, однако в будущем данное событие может нести официальный характер.

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Таким образом, AMD продолжает наступать на позиции своего основного конкурента в лице Intel, предлагая продукты с лучшим соотношением цена/производительность. Несомненно, выход новых моделей Matisse Refresh с повышенными частотными характеристиками сможет нанести удар по и без того шаткому положению недавно дебютировавших настольных процессоров Intel 10-го поколения, а именно Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K.

Анонс десктопных процессоров AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT ожидается через несколько недель, а именно 16 июня, в то время как на полках магазинов новинки должны появиться уже 7 июля.