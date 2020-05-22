В последние дни часто упоминались настольные процессоры AMD Renoir с архитектурой Zen 2 и встроенной графикой поколения Vega, в Сети появилась даже фотография одной из моделей семейства, но осведомлённые источники со страниц Reddit утверждают, что летний дебют этих процессоров затронет исключительно рынок готовых компьютеров. В розницу коробочные версии настольных Renoir поставляться не будут.

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Источник изображения: ASRock

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Конечно, опыт говорит о том, что по «серым» каналам OEM-версии Renoir в исполнении Socket AM4 просочатся в продажу, но первоначальный замысел AMD заключается в поставках этих процессоров только для нужд сборщиков компьютеров. Скорее всего, стоимость настольных версий Renoir на фоне других продуктов AMD сделает их малопривлекательными для розничного покупателя.